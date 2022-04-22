İngiltere, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki İngiliz Büyükelçiliğini gelecek hafta yeniden açacaklarını açıkladı.

AA
22 Nisan 2022 Cuma, 15:14
İngiltere, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açacak
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan ziyareti sırasında Başbakan Narendra Modi ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Johnson, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Ukrayna halkının, Kiev'de Rus güçlerine direnmedeki olağanüstü metanet ve başarısı, gelecek hafta Ukrayna'nın başkentindeki büyükelçiliğimizi yeniden açacağımızı açıklayabileceğim anlamına geliyor" dedi.

 


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