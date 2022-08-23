İngiltere: Kırım'ın yasa dışı ilhakı, Rusya-Ukrayna savaşının doğrudan habercisiydi

23 Ağustos 2022 Salı, 17:43

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırısının ilk eyleminin 2014'te Kırım'ı ilhakıyla başladığını aktardı.

Boris Johnson, Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın ardından tüm ülkelerin birlik içinde Rusya'ya tepki gösterdiğini belirterek, "Ancak, bu trajedinin ilk eylemi, 8 yıl önce Rus kuvvetlerinin Kırım'da yayılmaya başladığı gün başladı. 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı, bugünkü savaşın doğrudan habercisiydi" değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, Putin'in bir anda bir Avrupa ülkesinin topraklarını zorla ilhak ettiğini ve 1945'ten bu yana ilk kez bir Avrupa sınırını zorla yeniden çizdiğini kaydetti.

Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya, Kırım'ın kendisini defalarca Ukrayna'nın bir parçası olarak tanıdığı gerçeğini görmezden geldi ve çok sayıda uluslararası anlaşmayı bozdu ve Kırım'ın ilhakından bu yana, Kırım halkı, Rus yetkililer tarafından Tatarlara zulmedilmesi, keyfi tutuklamalar ve geçen yıl gözaltıların 10 kat artması dahil acımasız ve sistematik insan hakları ihlallerine dayandı."

'PUTİN, KIRIM'I SİLAHLI KAMPA DÖNÜŞTÜRDÜ'

Boris Johnson, Putin'in Kırım'ı ele geçirdikten sonra, bu yarımadaya daha fazla Rus kuvveti yerleştirdiğine işaret ederek, Putin'in bölgeyi Ukrayna'nın geri kalanını tehdit etmek için "silahlı kampa" dönüştürdüğü yorumunda bulundu.

Johnson, "Korkarım ki bütün bunlar bugün daha da göze çarpar hale geliyor çünkü Putin, Kırım'a yaptıklarını Ukrayna'nın bazı bölgelerine, aslında tüm Ukrayna'ya yapmayı planlıyor ve daha fazla ilhak ve sahte referandum hazırlıyor" diye konuştu.

Johnson, Rusya'nın Kırım'ı veya Ukrayna'nın başka herhangi bir bölgesinin ilhakını asla tanımayacaklarının altını çizerek, "Rusya bu korkunç savaşı bitirip kuvvetlerini Ukrayna'nın tamamından geri çekene kadar Ukraynalı dostlarımıza ihtiyaç duydukları tüm askeri, insani, ekonomik ve diplomatik desteği vermeye devam etmeliyiz" dedi.