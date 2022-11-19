İngiltere Kralı 3. Charles, Buckingham Sarayı'nda kaz ciğerini yasakladı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 10:11

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, hayvan hakları savunucularına gönderdiği bir mektupta, kaz ciğerinin artık hiçbir kraliyet konutunda servis edilmeyeceği bildirildi.

Kral Charles'in daha önce Galler Prensi olarak konutlarında kaz ciğerini yasakladığı biliniyor.

Hayvan hakları savunucusu PETA, Kraliyet Hanedanı'ndan bu politikanın Buckingham Sarayı ve diğer tüm kraliyet konutlarını kapsayacak şekilde genişletildiğini teyit eden bir mektup aldığını açıkladı.

PETA'DAN TEŞEKKÜR HEDİYESİ

PETA, bir teşekkür mesajı olarak Kral Charles'a vegan şef Alexis Gauthier tarafından yapılan bir sepet 'faux gras' gönderdi.

PETA Sözcüsü, "Galler Prensi olarak Kral Charles, kaz ciğerini kraliyet konutlarından kaldırdı. Şimdi PETA, Majestelerinin şefkatli politikasının Buckingham Sarayı ve diğer tüm kraliyet konutlarını kapsadığına dair teyit aldı" dedi.

Peta Başkan Yardımcısı Elisa Allen ise konuya ilişkin olarak, "PETA, herkesi Kral'ın yolundan gitmeye ve bu Noel ve sonrasında kaz ciğerini menüden çıkarmaya teşvik ediyor" diye konuştu.

Buckingham Sarayı, konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

PETA, Charles'ın gelecek yılki taç giyme töreninde ermin kürkü cübbelerden vazgeçmesi ve bunun yerine hayvan dostu suni kürk kullanması için kampanya yürütüyor.