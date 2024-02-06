Yayınlanma: 06.02.2024 - 15:48

Güncelleme: 06.02.2024 - 15:48

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi kondu. Buckingham Sarayı, Kral'ın tedavi gördüğünü duyurdu. Kral, tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edecek ancak halka açık etkinliklere katılmayacak. Peki, İngiltere Kralı 3. Charles kimdir, kaç yaşında? 3. Charles'ın sağlık durumu nasıl?

3. CHARLES KİMDİR?

Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip'in 4 çocuğundan en büyüğü olan İngiltere'nin yeni kralı,14 Kasım 1948'de Buckingham Sarayı'nda dünyaya geldi.

Kral 6. George’un 1952'de vefat etmesinin ardından Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkmasıyla tam adı Charles Philip Arthur George olan, Kraliçe'nin en büyük oğlu, daha 3 yaşındayken tahtın ilk sıradaki varisi oldu.

Annesi Kraliçe Elizabeth ve babası Prens Philip, özel öğretmenler tarafından eğitilen tahtın önceki varislerinin aksine, oğullarının okula gitmesi gerektiğine karar verdi. Böylece Kraliyet ailesi üyelerinin uzun yıllar boyunca örgün öğretim dışındaki tutulması uygulamasına da son verildi.

Charles, ilk olarak başkent Londra'nın batısındaki Hill House School'da eğitim gördü.

Daha sonra Charles, babası Philip'in de okuduğu, İskoçya'da zorlu ve katı disipliniyle bilinen yatılı okul Gordonstoun'a gönderildi. Sonraki yıllarda bu okulda zorbalığa uğradığını söyleyen ve burada geçirdiği zamanı "cehennem" olarak nitelendiren Charles, bir süre de Avustralya'da eğitim aldı. 1970'de Cambridge'deki Trinity College'da üniversite eğitimini tamamlayan Prens, tahtın ilk üniversite diploması alan varisi oldu.

Galler Prensi olmaya hazırlanırken Charles, 1969'da Wales University College'da Galler tarihi ve dili konusunda bir yıl eğitim aldı. Charles, mezuniyetinin ardından hem Kraliyet Hava Kuvvetleri hem de Kraliyet Donanması'nda olmak üzere İngiliz ordusunda 7 yıl görev yaptı.

Diana ile düğününü milyonca insan canlı yayından izledi

Prens Charles, 1977 yılının kasım ayında tahtın sıradaki varisleri olan Prens William ve Prens Harry'yi dünyaya getirecek olan Leydi Diana ile tanıştı.

Diana, babasının "Kont" unvanına sahip olması nedeniyle 1975 yılında "Leydi" unvanını alan ve esasında Kraliyet Ailesi ile bağı olan bir isim olmasına rağmen ilerleyen yıllarda ailenin katı ve kontrolcü yapısına karşı belki de ilk ciddi sert duruşu sergiledi ve halktan da büyük destek gördü.

Prens Charles, Diana ile 29 Temmuz 1981'de Aziz Paul Katedrali'nde evlendi. Çiftin düğününü dünya çapında milyonlarca insan canlı yayından izledi. Diana, kalabalıkları etkileyen cazibesi, hayırsever ve aktivist kimliğiyle dünyanın dört bir yanında çok sevildi.

Charles ve Diana'nın evliliğinden, 21 Haziran 1982'de Prens William ve 15 Eylül 1984'te Prens Harry dünyaya geldi.

Çalkantılı ilk evliliği

Çiftin evliliğindeki sorunların medyaya da yansımasıyla Prenses Diana oldukça zor günler geçirdi.

Dönemin İngiliz medyasında ezici güç sahibi olan tabloid gazetelerinin paparazzi muhabirlerinin, yıllarca köşe kapmaca oynayarak neredeyse nefes aldırmadığı Diana'nın ölümü de yine paparazzilerin amansız kovalamacası nedeniyle olacaktı.

Diana, 1994'te BBC'ye verdiği bir röportajda, Charles'ın daha sonra ilişkisi olduğunu kabul ettiği Camilla Parker Bowles'a gönderme yaparak "Biz, bu evlilikte üç kişiydik." ifadesini kullandı. Araları zaman içerisinde iyice açılan çift, 1996'de resmen boşandı.

Prenses Diana, boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra 31 Ağustos 1997'de Paris'te paparazzilerden kaçarken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Charles, uzun süredir ilişkisi bulunan Camilla ile 9 Nisan 2005'te evlendi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, oğlu Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtti.

Charles, görüşlerini kamuoyu önünde tartışmayı reddeden annesinin aksine, iklim değişikliği, yeşil enerji ve alternatif tıp gibi konularda makaleler yazdı ve konuşmalar yaptı.

Tropikal ormanların korunması amacıyla internette kampanya başlatan Charles, acil eylem çağrısında bulundu.

"MySpace" adlı sitede yayınlanan 90 saniyelik klipte, Charles, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve ormanların yok edilmesinin önüne geçilmesi için Tibetlilerin ruhani lideri Dalay Lama, ünlü futbolcu Pele ve Amerikalı aktör Harrison Ford'la birlikte yer aldı.

Charles, annesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından 8 Eylül 2022'de Birleşik Krallık tahtına çıktı. Charles, 20 Nisan 2011'de VII. Edward'ın rekorunu geçerek en uzun süre görev yapan İngiliz veliaht oldu. 73'ünde hükümdar olduğunda, tahta çıkan en yaşlı kişiydi; bir önceki rekorun sahibiyse 1830'da kral olduğunda 64 yaşında olan IV. William'dı.

Charles'ın taç giyme törenine ilişkin planlar Altın Küre Operasyonu (İngilizce: Operation Golden Orb) kod adı altında yapılmıştır. Komiteye 18. Norfolk Dükü Edward Fitzalan-Howard başkanlık etmektedir ve kendisi kalıtsal olarak Earl Marshal unvanına sahiptir. Operasyonu aristokrasinin önde gelen üyeleri ve diğer ileri gelenler yürütmektedir ve anayasal olarak Charles veya Kraliçe'nin özel sekreterlik ofislerinden ayrı bir yapıya sahiptir. Raporlar Charles'ın taç giyme töreninin annesinin 1953'teki törenine kıyasla daha sade ve küçük çaplı olacağını ortaya koymuştur.

Charles'ın tahta geçtikten sonra hangi kraliyet ismini seçeceği konusunda spekülasyonlar vardı. 2005 yılında Charles'ın, anne tarafından büyükbabasınından, kafası kesilerek idam edilen Stuart kralları I. Charles ve gelişigüzel yaşam tarzıyla tanınan II. Charles ile ilişkilendirilmekten kaçınmak ve bir zamanlar İngiliz ve İskoç tahtlarına talip bir Stuart olan ve destekçileri tarafından "III. Charles" olarak adlandırılan Bonnie Prince Charlie'nin hatırasına duyarlı olmak için VII. George olarak hüküm sürmeyi seçebileceğini öne sürdüğü bildirilmişti. 2005 yılında Charles'ın ofisi henüz bir karar verilmediğini söyledi. Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Clarence House, Charles'ın " III. Charles" kraliyet adını kullanacağını doğrulamıştır.

Kral 9 Eylül'de GMT 18.00'de ulusa seslendiği ilk konuşmasında ölen annesinin yasını tutarken oğlu William'ı da Galler Prensi ilan etti.

10 Eylül 2022'de Charles, Katılım Konseyi tarafından resmen Kral ilan edildi. Tören ilk kez televizyonda yayınlandı. Törene katılanlar arasında Galler Prensi William, Kraliçe Camilla ve eski İngiliz başbakanları Sir John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Lady (Theresa) May ve Boris Johnson yer aldı.

Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla'nın taç giyme töreni 6 Mayıs 2023'te, Westminster Abbey'de yapıldı.

Ocak 2024'te, Charles Londra Kliniği'nde prostat büyümesini tedavi etmek için bir operasyon geçirdi, bu da bazı halka açık görevlerinin ertelenmesine yol açtı. Tedavi sırasında açıklanmayan bir kanser türü keşfedildi ve 5 Şubat 2024'te Charles'a kanser teşhisi konuldu, ancak bunun prostat kanseri olmadığı doğrulandı. Tedavisi devam ederken kamu görevleri ertelendi, diğer üst düzey kraliyet aile üyeleri kamu görevlerine vekâlet ediyor.

KRAL 3. CHARLES'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral Charles'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerinde bir kanser türüne rastlandığı bildirildi. Hangi tür kanser olduğuna yönelik ayrıntı verilmezken, prostat kanseri olmadığı vurgulandı.

75 yaşındaki Kral Charles'ın düzenli bir tedaviye başladığı ve bu süre zarfında doktorların halka açık görevleri ertelemesi tavsiyesinde bulunduğu açıklandı.

Ayrıca açıklamada, Kral'ın spekülasyonların önüne geçebilmek adına kanser teşhisini kamuoyuyla paylaştığı kaydedildi.