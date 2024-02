Yayınlanma: 02.02.2024 - 14:10

Güncelleme: 02.02.2024 - 14:10

Yazar Alev Alatlı'nın kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Alev Alatlı'nın kitapları, yaşamı, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Alev Alatlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Alev Alatlı neden öldü? İşte ayrıntılar...

ALEV ALATLI KİMDİR?

Alev Alatlı 1944 yılında İzmir'de doğdu. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askerî ataşe olarak görev yaptığı Tokyo’da okudu. Ekonomi & İstatistik lisansını ODTÜ'den, Ekonomi ve Ekonometri yüksek lisansını "Fulbright" bursu ile gittiği Vanderbilt University'den (Nashville, Tennessee) aldı.

Felsefe öğrenimine başlayan Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College’de başladı. İlahiyat konusunda ve düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı fakat doktora derecesini alamadan 1974’te Türkiye’ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. California Üniversitesi ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkaran Alatlı, daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak görev aldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunun 10.12.2012 tarihli toplantısında, yazar Alev Alatlı'ya "Fahri Doktora" unvanı verilmesine karar verildi; unvan, 25 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen törenle takdim edildi.

Alev Alatlı, Edebiyat alanında 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne lâyık görüldü.

19 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Alev Alatlı'nın "Dünya Nöbeti - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etti.

Alev Alatlı, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Haziran seçimlerinin ardından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na üye olarak atandı.

ALEV ALATLI KİTAPLARI NELER?

Kelebek Etkisi Söyleşileri I (2021)

Kelebek Etkisi Söyleşileri II (2021)

America the Beautiful - Fesüphanallah! Nasihatname 1 (2019)

All American He-Man - Hafazanallah! Nasihatname II (2019)

Yaseminler Tüter Mi Hala? (Ocak 1985)

İşkenceci (Aralık 1986)

Kadere Karşı Koy A.Ş. (1995)

Or'da Kimse Var mı?

Viva La Muerte (Yaşasın ölüm) (1992)

'Nuke' Türkiye (1993)

Valla Kurda Yedirdin Beni (1993)

O.K. Musti Türkiye Tamamdır (1994)

Beyaz Türkler Küstüler (2013)

Kâbus (2001)

Rüya (2001)...

Aydınlanma Değil, Merhamet! (2005)

Dünya Nöbeti (2007)

Eyy Uhnem! Eyy Uhnem! (2008)

Aydın Despotizmi (1986)

Eylül (1998)

Hayır Diyebilmeli İnsan (2005)

Şimdi Değilse Ne Zaman

Yorumsuz

Batıya Yön Veren Metinler

Bize Yön Veren Metinler

Tercüme

Haberlerin Ağında İslam (özgün adı: Covering Islam) (1985)- Edward W. Said

Filistin'in Sorunu (özgün adı: The Question of Palestine) (1986) - Edward W. Said

En Emin Yol "Akvam ül-Mesâlik'li Marifat Ahval el-Memalik" (Kasım 1986) - Tunuslu Hayreddin Paşa

ALEV ALATLI NEDEN ÖLDÜ?

Yazar ve eğitimci Alev Alatlı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.