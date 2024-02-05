Buckingham Sarayı Kral 3. Charles'ın kanser olduğunu duyurdu

Yayınlanma: 05.02.2024 - 21:20

Güncelleme: 05.02.2024 - 21:32

Buckingham Sarayı, Kral 3. Charles’ın kanser tedavisi gördüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Kral Charles tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edecek ancak halka açık etkinliklere katılmayacak.

Saray’dan yapılan açıklamada, Kral’ın “Tedavisi konusunda son derece iyimser olduğu ve bir an önce tüm görevlerine dönmeyi beklediği” kaydedildi.

Kral Charles’ın sözcüsü kanser türüne ilişkin bir açıklama yapmadı ve fakat bunun prostat kanseri olmadığını aktardı.

Charles’a son kanser teşhisinin, prostat operasyonu için hastanede bulunduğu sırada koyulduğu da duyuruldu.

75 yaşındaki Kral, geçen hafta, iyi huylu bir prostat büyümesi nedeniyle hastanede bir ameliyat geçirmişti.

Charles'ın "spekülasyonları engellemek için" hastalığını duyurmayı tercih ettiği de kaydedildi.

Kral Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından kral ilan edilmiş, 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Kilisesi'nde taç giyme töreni yapılmıştı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Ana Muhalefet'teki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Charles'a geçmiş olsun mesajlarını iletti.

KRALIN GÖREVLERİ NE?

Kral, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın devlet başkanı. Ancak yetkileri sembolik ve törensel. Siyasi olarak da tarafsız kalır.

Önemli toplantılar öncesinde brifingler veya imzasını gerektiren belgeler gibi hükümetten gelen günlük gönderiler kırmızı deri bir çanta içinde ona teslim edilir.

Başbakan normalde her Çarşamba günü Buckingham Sarayı'nda Kral'la bir araya gelerek onu hükümet meseleleri hakkında bilgilendirir.

Bu toplantılar tamamen özel olup, konuşulanların resmi bir kaydı yoktur.

Kralın ayrıca Parlamento'da da bazı görevleri var:

Hükümeti atamak: Genel seçimleri kazanan partinin lideri genellikle Buckingham Sarayı'na çağrılır ve burada resmi olarak hükümeti kurma görevi verilir. Kral ayrıca bir genel seçimden önce de hükümeti resmen fesheder.

Parlamentonun açılışında konuşmak: Kral Parlamentoda yasama yılı açılış törenine katılır. Lordlar Kamarası'nda tahttan yapacağı konuşmada hükümetin planlarını açıklar.

Kraliyet Onayı: Herhangi bir yasa Parlamentodan geçtiğinde, yasalaşması için Kral tarafından resmen onaylanması gerekir. Kraliyetin herhangi bir yasaya onay vermeyi reddetmesi en son 1708'de İskoçya ile ilgili bir yasada söz konusu olmuştu.

Ayrıca Kral, ziyarete gelen devlet başkanlarını ağırlar ve Birleşik Krallık'ta bulunan yabancı büyükelçiler ve temsilcilerle bir araya gelir.

Kral normalde Kasım ayında Londra'da düzenlenen savaş kurbanlarını anma günü etkinliğine öncülük eder.

Yeni Kral, 56 bağımsız ülke ve 2,4 milyar insandan oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanıdır. Bu ülkelerin 14'ünde aynı zamanda devlet başkanıdır.