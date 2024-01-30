İngiltere Kralı 3. Charles ve Galler Prensesi taburcu oldu

Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:25

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:25

İngiltere Kralı III. Charles ve Galler Prensesi Kate, planlı tedavileri için kaldırıldıkları başkent Londra’daki The London Clinic adlı özel hastaneden taburcu edildi. Kral Charles, prostat büyümesi için düzeltici bir prosedür geçirdikten sonra 3 günün ardından hastaneden ayrıldı. 75 yaşındaki Kral Charles hastaneden ayrılırken, eşi Kraliçe Camilla ile gülümseyerek kalabalığa el salladı.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Kral Charles’ın hastanede kaldığı her gün Kraliçe Camilla tarafından ziyaret edildiği belirtilerek, "Kral, planlanan tıbbi tedavinin ardından bu öğleden sonra hastaneden taburcu edildi” denildi.

GALLER PRENSESİ KATE DE TABURCU EDİLDİ

Kral Charles’tan birkaç saat önce ise karnından ameliyat olan Galler Prensesi Kate de iki hafta sonra hastaneden taburcu edildi. Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiliz tahtının varisi Prens William'ın eşi 42 yaşındaki Kate'in sağlık durumunun iyi olduğu ve Windsor'daki evine döndüğü belirtildi.

Prenses Kate’in ameliyatıyla ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşılmazken, kanser tedavisi olmadığı ifade edilmişti.