İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninin ayrıntıları belli oldu
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni, 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 6 Mayıs 2023'te yapılacak taç giyme töreninin, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby tarafından başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.
Açıklamada, Kral Charles'ın eşi Camilla'nın da törende yer alacağı belirtildi.
Taç giyme töreninin, kutlama ve gösteri için bir fırsat olmasının yanı sıra ciddi bir dini tören olduğu kaydedilen açıklamada, törenin, bin yılı aşkın bir süredir benzer yapısını koruduğuna işaret edildi.
Açıklamada, Kral Charles'ın gelecek yıl yapılacak taç giyme töreninin, zamanın ruhunu yansıtmasının yanı sıra tarihi temel unsurları da içermesinin öngörüldüğü bildirildi.
Öte yandan, İngiliz basınında yer alan haberlerde, Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninin önceki törenlerden daha mütevazı ve kısa olacağı, 1 saat süreceği öne sürüldü.
KRAL 3. CHARLES 73 YAŞINDA TAHTA GEÇTİ
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.
Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in öldüğü gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.
Kraliçenin 73 yaşındaki oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül Cumartesi günü başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.
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