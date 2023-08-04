İngiltere Kralı 4. Edward'ın ölüm nedeni ortaya çıktı

Yayınlanma: 04.08.2023 - 12:06

Güncelleme: 04.08.2023 - 12:07

Yeni bir araştırma, Britanya'nın son orta çağ krallarından Kral 4. Edward'ın "cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondan" öldüğünü ortaya çıkardı.

Yıllar boyunca Edward'ın "gizemli" ölüm nedeni üzerine sıtma ve hatta zehirlenme de dahil olmak üzere birçok teori ortaya atıldı.

Yeni araştırmalar, Kral'ın hayatını ataları ve torunlarının çoğu gibi savaşta ya da oburluğa bağlı bir hastalıktan değil, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olan frengiden kaybettiğini gösterdi.

Tarihçi Marylynn Salmon, Edward'ın hayatının son aylarını kaydeden asırlık belgelerin, onun frenginin son aşamalarından muzdarip olduğunu gösteren semptomlara işaret ettiğini söylüyor.

O dönemde Edward'ın sarayından yazılan bir belgede, Kral'ın "yaşlı olmadığı" ve teşhis edilemeyen bir hastalığa yakalandığı belirtilerek, "Paskalya Bayramı civarında yatağına düştüğü ve 9 Nisan'da ruhunu teslim ettiği" kaydedildi.

Salmon, belgede yazılan ifadelerin, frengi ile bağlantılı olduğunu dile getirdi.

Edward döneminde İngiltere'yi ziyaret eden bir İtalyan keşiş tarafından yazılan bir başka eski belgede de, saray mensuplarının bir balık avı sırasında kralın "iliklerine kadar nemli bir üşüme" yaşadığını anlattıkları belirtiliyor.

FRENGİ (SİFİLİS)

Frenginin, Orta Çağ'da yaygın olduğu ve genellikle korunmasız cinsel ilişki yoluyla bulaştığı biliniyor. Hastalığın, başlangıçta Kral'ın ölümünden 10 yıl sonra Britanya Adaları'nda ortaya çıktığı ve Kristof Kolomb'un mürettebatının 1493'teki Amerika'ya yolculuğunda karaya çıkarken getirdiği düşünülüyordu.

Ancak yeni araştırmalar, hastalığın antik çağlardan beri Avrupa ve Afrika'da yaygın olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca, hastalığın ortaya çıkmasının aylar sürebildiği ve tedavi edilmediği takdirde beyin ve sinir sistemine zarar verebildiği biliniyor.