İngiltere Kralı Charles'e tepki gösteren senatöre ceza

Avustralya Parlamentosu, Aborjin kökenli Senatör Lidia Thorpe hakkında, "kurallara aykırı davranış sergilediği" gerekçesiyle Senato'nun bu yılki son oturumundan uzaklaştırılma kararı aldı.

İngiltere Kralı Charles'e tepki gösteren senatöre ceza
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AA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 13:42

Avustralyalı Aborjin kökenli Senatör Lidia Thorpe, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, parlamentonun kendisini uzaklaştırma kararının, sunduğu "soykırım yasa tasarısının" görüşülmesi öncesinde verildiğine dikkati çekti.

Parlamentonun kendisini uzaklaştırma kararını bugün almasının "tesadüf olmadığını" savunan Thorpe, iktidardaki İşçi Partisini, "soykırım ve haksızlık konusunu gündeme getiren herkesi susturmak ve sunacağı tasarıyı engellemekle" suçladı.

"Kurallara aykırı davranış sergilediği" gerekçesiyle Senato'daki oturuma katılmasına izin verilmeyen Thorpe, oturumun yapıldığı salonun kapısının ardından "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganı attı.

The Guardian'ın haberine göre, Thorpe, Canberra'daki parlamento binası önünde konuşması sırasında, uzaklaştırma cezasını "bir onur madalyası gibi taşıdığını" belirterek, parlamentonun "Beyaz adamlar" tarafından yönetildiğini savundu.

Parlamentodaki sandalyenin sadece kendine değil halkına da ait olduğunu kaydeden Thorpe, "Topraklarımızı, çocuklarımızı geri istiyoruz. Kral'ın (topraklarımızdan) defolmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.


Etiketler: #Avustralya #Lidia Thorpe

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