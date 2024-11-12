İmparator penguen, Avustralya'da ilk kez görüldü!

Yayınlanma: 12.11.2024 - 14:59

Güncelleme: 12.11.2024 - 14:59

İmparator penguen, Avustralya'nın güneybatısındaki Danimarka kasabasında bir turist plajında bulundu.

Batı Avustralya Üniversitesi'nden Belinda Cannell'e göre, imparator en büyük penguen türüdür ve ülkede daha önce bulunduğuna dair bir bilgi yok.

Cannell, bazı imparator penguenlerin daha önce Yeni Zelanda'da görülmüş olmasına rağmen, neden bu kadar uzun bir yolculuk yaptığına dair hiçbir fikri olmadığını söyledi.

Bir metre boyundaki penguen, bulunduğunda 23 kg ağırlığındaydı, ancak sağlıklı erkekler 45 kg'dan daha ağır olabiliyor.

Deniz kuşu rehabilitatörü Carol Biddulph tarafından bakılan penguene, sıcak iklime uyum sağlamasına yardımcı olmak için soğuk su sisi püskürtülüyor.

Penguenin, Antarktika'ya geri gönderilip gönderilemeyeceğine ilişkin “seçenekler üzerinde hala çalışıldığı” aktarıldı.

İMPARATOR PENGUEN

İmparator penguen, penguengiller familyasının en büyük türü. Kral penguen ile beraber büyük penguenler cinsine dahil edilir.

İmparator penguen 1,30 metre boyda olabilir ve 60 kilogram ağırlığına kadar ulaşabilir. Gövdesi yuvarlağımsı, kafası ve ayakları küçüktür. Üstte siyah, altta beyaz tüyleri vardır. Böylece avlanırken aşağıdan avları tarafından, yukarıdan ise düşmanları tarafından zor fark edilir. Sadece boynunun altı ve yanakları sarı-turuncu renge sahiptir.

İmparator pengueni dünyanın en güneyde yaşayan penguenidir. Güney Okyanusu ve Antarktika'nın parça buzullarında yaşayan 300 bin nüfus bulunur. Üremek için yalnız, parça buzulları terk ederek, üreme ve kuluçkaya emniyetli olan sabit karaya doğru, 200 kilometreye kadar yürürler.

İmparator penguenlerin çok az düşmanı vardır ve 50 yaşına kadar yaşayabilirler. Yetişkin bir imparator pengueni suda ya da suyun yakınlarında öldürenler, sadece leopar fokları ve katil balinalardır.