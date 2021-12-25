İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in kalesinde silahlı bir şahıs tutuklandı

25 Aralık 2021 Cumartesi, 21:43

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bu yıl Noel’i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye bir şahsın izinsiz şekilde girdiği için gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Thames Valley polisi tarafından yapılan açıklamada, ismi belirtilmeyen 19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30’da kaleye ait kaleye ait araziye izinsiz şekilde girdiği aktarıldı.

TUTUKLANDI

İngiltere polisi, şahsın yasak bölgeye izinsiz girmek ve üzerinde silah bulundurmaktan tutuklandığını belirterek, şahsın herhangi bir binaya girmediğini ve kraliyet ailesi üyelerinin olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.



BİNA İÇİNE GİRİLMEDİ

Thames Valley emniyetinden Rebecca Mears, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, “Metropolitan polisinden meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güvenlik sistemlerinin adamın araziye girmesi ile tetiklendiğini ve herhangi bir binaya girmediğini doğrulayabiliriz. Halk için bir tehlike olduğuna inanmıyoruz" dedi.



Kraliçe, bu yıl Noel’i her zamanki gibi Sandringham Malikanesi’nde geçirmek yerine Windsor Kalesi'ni tercih etmişti.