İngiltere Merkez Bankası'nda 'uzaylı' paniği: 'Finansal krizi tetikleyebilir'

İngiltere Merkez Bankası’nın (Bank of England), “uzaylı yaşamın varlığının resmen açıklanması” gibi olağanüstü bir gelişmenin tetikleyebileceği ekonomik sonuçlara karşı hazırlıklı olması gerektiği ileri sürüldü.

The Times'ın haberine göre, BoE’de 10 yıl görev yapan ve finansal güvenlik alanında kıdemli analist olarak çalışan Helen McCaw, Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’e yazdığı mektupta, Beyaz Saray’ın bir gün “insan dışı zeki yaşamın varlığını” doğrulayabileceği ihtimaline karşı acil durum planları hazırlanmasını istedi.

McCaw, böyle bir açıklamanın finansal piyasalarda sert dalgalanmalara yol açabileceğini, bankaların iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ve toplumsal huzursuzlukları tetikleyebileceğini savundu.

McCaw’a göre, resmi ve tartışmasız bir doğrulama gelmesi halinde piyasalar “alışılagelmiş yöntemlerle” varlık fiyatlaması yapamayacak ve bu durum güven krizini derinleştirecek.

Eski analist, yatırımcıların belirsizlik nedeniyle “güvenli liman” arayışına yönelebileceğini belirterek şu ihtimalleri sıraladı:

Fiziki altın ve değerli metallere yönelim

Bazı devlet tahvillerine kaçış

Devlete güvenin zayıflaması halinde Bitcoin gibi dijital varlıklara ilgi artışı

Aşırı iyimserlik veya felaket senaryolarıyla uç fiyat oynaklığı

“BİRKAÇ SAAT İÇİNDE FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK YAŞANABİLİR”

McCaw, olası bir “resmi açıklamanın” ardından bankacılık sisteminde benzeri görülmemiş bir panik oluşabileceğini öne sürerek, “Birkaç saat içinde tam bir finansal istikrarsızlık ortaya çıkabilir” değerlendirmesinde bulundu.

McCaw’a göre bankaların batması halinde:

ödeme sistemleri çöker,

günlük hayat aksar,

yakıt ve gıda tedarikinde kriz yaşanır,

sokak olayları görülebilir.

McCaw, son dönemde ABD’de bazı üst düzey isimlerin “tanımlanamayan anormal fenomenler” (UAP) konusunda daha açık konuşmaya başladığını hatırlattı.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun bir belgeselde, “nükleer tesislerin üzerinde tekrar tekrar tanımlanamayan bir şeyin görüldüğünü” söylediği aktarılırken; bazı üst düzey siyasetçi ve eski istihbarat yetkililerinin de “insan dışı zeki yaşam” ihtimalini dışlamadığı vurgulandı.

İNGİLİZ ARŞİVLERİNDEN UFO DETAYI

Öte yandan haberde, İngiltere’de daha önce gizli tutulan bazı devlet dosyalarının yayımlandığı ve bu belgelerde ordunun “dünya dışı teknoloji” ihtimaline dair değerlendirmeler yaptığı iddiası da yer aldı.

McCaw, “küçük yeşil adamlar” şeklinde alay konusu edilen iddiaların artık göz ardı edilemeyeceğini savunarak, ihtimal düşük görülse bile plan yapılmamasını “çılgınlık” olarak nitelendirdi.