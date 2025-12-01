İngiltere milletvekili 'yolsuzluk' suçlamasıyla hapse mahkûm edildi

İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Tulip Siddiq, Bangladeş’te görülen davada “yolsuzluk” suçlamasıyla iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dava, Siddiq’in teyzesi ve Bangladeş’in eski başbakanı Şeyh Hasina’nın nüfuzunu kullanarak ailesi için başkent Dakka’nın banliyölerinde yasa dışı şekilde arsa sağladığı iddiasına dayanıyordu.

Siddiq, dava boyunca ülkede bulunmadığı için gıyabında yargılandı.

Bangladeş’in eski başbakanı Şeyh Hasina geçen yıl iktidardan düşmüş, kısa süre sonra da hakkında verilen idam kararı nedeniyle Hindistan’a kaçmıştı.

Siddiq, kendisine yöneltilen suçlamaların, Hasina’ya karşı yürütülen siyasi kampanyanın bir parçası olduğunu söylüyor.

Siddiq, daha önce yaptığı açıklamalarda süreci “fabricated accusations” yani “uydurulmuş suçlamalar” olarak nitelemiş, kendisini “siyasi intikamın yan ürünü” şeklinde tanımlamıştı.

“BAŞTAN SONA DÜZMECE BİR SÜREÇ”

Kararın açıklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada Siddiq, davayı “baştan sona kusurlu ve gülünç bir süreç” olarak değerlendirdi.

“Bu sözde yargılamanın sonucu, ne kadar haksızsa o kadar da öngörülebilirdi. Bu kararın hak ettiği tek muamele, ciddiye alınmamasıdır” ifadelerini kullanan Siddiq, dikkatinin yalnızca Hampstead ve Highgate’teki seçmenlerinde olduğunu söyledi.

Milletvekili, bu yılın başında Hasina ile bağlantıları nedeniyle bakanlık görevinden istifa etmişti. Ardından, teyzesi tarafından kendisine yasa dışı arsa verildiği iddiası gündeme gelmişti.

İngiltere’de İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ın etik danışmanı Sir Laurie Magnus tarafından yürütülen inceleme, Siddiq’in herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunduğuna dair kanıt bulmadı.

Ancak Magnus, milletvekilinin teyzesiyle olan yakın bağların “itibar riskini artırdığına dair farkındalığının yetersiz olduğunu” belirtti.

Birleşik Krallık’ın Bangladeş’le iade anlaşması bulunmadığı için Siddiq’in cezayı çekmesi yönünde bir süreç işletilmesi beklenmiyor.