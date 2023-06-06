İngiltere, Moskova yönetimini 'düşman bir rejim' olarak niteledi

Yayınlanma: 06.06.2023 - 08:15

Güncelleme: 06.06.2023 - 08:15

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Londra'da haziran sonunda düzenlenecek 2. Uluslararası Ukrayna İyileştirme Konferansı öncesi Kiev'de resmi temaslarda bulundu.

Bakan Cleverly, Kiev'e Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ikinci kez ziyaret düzenlerken bu ziyarette İngiltere'nin Ukrayna'ya hem savaş alanında hem de ülkenin yeniden imarında katkı vermeyi sürdüreceğini iletti.

Cleverly, ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile de görüştü.

Yerlerinden edilmiş çocukların rehabilite edildiği bir merkezin de ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, İngiltere'nin Rusya Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Maria Lvova-Belova'ya Ukraynalı çocukların zorla yerlerinden edilmesi ve başka ailelere verilmesi suçundaki katkısından dolayı yaptırım uygulandığı bilgisi de paylaşıldı.

"DÜŞMAN BİR REJİMİN EYLEMLERİ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cleverly, ziyareti kapsamında Rusya'nın neden olduğu yıkıma da şahit olduğunu belirterek, "Çocukları zorla yerinden etmek, Bahmut, Izium ve Mariupol gibi şehirleri yerle bir etmek, yapılan zulümler sorumlu bir devletin eylemleri olamaz. Bunlar BM şartını ihlal eden düşman bir rejimin eylemleridir" ifadelerini kullandı.

Cleverly, Ukrayna'nın savaşı kazanacağını ve İngiltere'nin desteğine güvenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

İlki geçen yıl İsviçre'de yapılan Uluslararası Ukrayna İyileştirme Konferansı'nın ikincisi 21-22 Haziran'da Londra'da gerçekleştirilecek. Hükümet ve iş dünyası temsilcilerinin katılacağı konferansta Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılması konusu masaya yatırılacak.

Geçen yıl başlayan Ukrayna-Rusya savaşının ardından İngiltere, birçok Rus siyasetçi, iş insanı ve Rusya vatandaşına yaptırım uygulama kararı almıştı.

İngiltere ayrıca Ukrayna'ya 2,3 milyar sterlinlik (yaklaşık 61 milyar lira) askeri yardım yaparken 1,5 milyar sterlinlik (Yaklaşık 40 milyar lira) ekonomik ve insani yardım desteği sözü de vermişti.