İngiltere’nin en zengin ismi öldü: Hinduja ailesi için bir dönemin sonu

İngiltere’nin en zengin ailesi olarak bilinen Hinduja ailesinin reisi Gopichand Hinduja, 85 yaşında Londra’da yaşamını yitirdi.

Aile sözcüsü, Hinduja’nın uzun süredir süren bir hastalığın ardından Salı günü hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aileden yapılan açıklamada, “Ailemiz için kalbimizin tam ortasında derin bir boşluk bıraktı. Aynı zamanda olağanüstü çalışkanlığı ve kararlılığıyla hatırlanacak” ifadelerine yer verildi.

Hinduja ailesi, 2025 yılı Sunday Times Zenginler Listesi’nde üst üste ikinci kez zirvede yer almış, toplam servetlerinin 35,3 milyar sterlin olduğu açıklanmıştı.

HİNDİSTAN'DAN LONDRA'YA UZANAN SERVET

Gopichand Hinduja ve ailesi, servetlerini Mumbai merkezli Hinduja Group üzerinden edindi.

Holding; otomotiv, kimya, petrol ve gaz, emlak, medya ve sağlık gibi birçok sektörde faaliyet gösteriyor.

Ailenin kökeni, Gopichand ve kardeşleri Srichand, Prakash ve Ashok’un babalarına ait Bombay’daki tekstil ve ticaret şirketine dayanıyor.

En büyük kardeş Srichand Hinduja, 2023 yılında 87 yaşında demans nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Hinduja ailesi, İngiltere’de de önemli yatırımlara sahip.

St. James’s Park yakınlarında ve Whitehall’daki Winston Churchill’in eski savaş ofisi binasında bulunan lüks mülkleriyle bilinen aile, tarihi yapıları otel ve rezidans projelerine dönüştürmüştü.

HİNDUJA SKANDALI: BİR DÖNEME DAMGA VURDU

Gopichand Hinduja, 2001 yılında İngiltere’de büyük yankı uyandıran “Hinduja Skandalı” ile gündeme gelmişti.

Skandal, Hinduja Vakfı’nın (Hinduja Foundation) Milenyum Kubbesi projesine 1 milyon sterlin bağış yaptıktan sonra, Gopichand Hinduja’nın kardeşi Prakash için İngiltere vatandaşlığı talebinde bulunduğunu ortaya koymuştu.

O dönemde İşçi Partili siyasetçi Peter Mandelson, Hinduja’nın mektubuna ilişkin soruşturma nedeniyle bakanlıktan istifa etmiş, ancak daha sonra aklanmıştı.

Gopichand Hinduja’nın ölümünün ardından, devasa Hinduja Grubu’nun liderliğini kimin devralacağı henüz açıklanmadı.

Ailenin en genç kardeşi Ashok Hinduja, hâlihazırda grubun Hindistan’daki operasyonlarını, kamyon üreticisi Ashok Leyland dahil olmak üzere yürütüyor.