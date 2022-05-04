İngiltere: NLAW füzeleri Rus T-72 tanklarını yok etti
İngiltere, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olup olmasına bakılmaksızın herhangi bir saldırı durumunda iki ülkeye yardım edeceklerini duyurdu.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Finlandiyalı mevkidaşı Antti Kaikkonen ile görüşmek üzere Finlandiya'ya ziyarette bulundu. İngiliz ordusunun Fin askerleriyle birlikte tatbikatını inceleyen Ben Wallace, mevkidaşı Kaikkonen ile ortak basın toplantısı düzenledi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliğine ilişkin, “Finlandiya ve İsveç, NATO'nun üyesi olsun ya da olmasın herhangi bir saldırıya maruz kalmaları durumunda Birleşik Krallık yardıma gelecektir” diye konuştu.
Ben Wallace, İngiltere'nin, İskandinav ülkeleriyle olan tarihi akrabalık ilişkilerine dikkat çekerek, “İngiliz nüfusunun önemli bir kısmı Vikinglerin soyundan geliyor gibi görünüyor, bu yüzden bu kültürel bağa sahibiz“ dedi.
'İNGİLTERE'NİN ASKERİ YARDIMI ETKİLİ OLDU'
Ben Wallace, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, “İngiliz yapımı NLAW tanksavar füzeleri Rus kuvvetlerine ait T-72 tankların yok edilmesine yardımcı oldu. Bu savaşta öğrendiğimiz şey; sözde modern Rus askeri unsurlarının, bunun için ödedikleri paraya gerçekten değmediğidir” diye konuştu.
Wallace, Avrupa ülkeleri arasındaki ittifakların "Avrupa'yı daha güvenli hale getirdiğini" sözlerine ekledi.
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