İngiltere on binlerce Ukraynalıyı, 'mülteciler için oda' programıyla ülkeye almaya hazırlanıyor
Ukraynalı mülteciler konusunda yavaş davranmakla eleştirilen İngiltere hükümeti, on binlerce mültecinin ülkeye gelebilmesinin önünü açacak bir vize programını açıklamaya hazırlanıyor. Bu planın temelinde, İngiliz halkından gönüllülerin, evlerini mültecilere açması yatıyor.
Ukraynalı mülteciler konusunda yavaş davranmakla eleştirilen İngiltere hükümeti, on binlerce mültecinin ülkeye gelebilmesinin önünü açacak bir vize programını açıklamaya hazırlanıyor. Bu planın temelinde, İngiliz halkından gönüllülerin, evlerini mültecilere açması yatıyor.
'Mülteciler için oda' isimli programla aile bağı olmayan mültecilerin de ülkeye girebilmesi sağlanacak.
Bireyler, aileler ve katılmak isteyen yardım kuruluşları ile iş insanları, bir internet sitesi üzerinden evlerini mültecilere önerebilecek.
Daily Telegraph gazetesine konuşan bir hükümet yetkilisi, bu şekilde 40 bin kadar Ukraynalının ülkeye gelebileceğinin hesaplandığını söyledi.
Rusya'nın işgalinin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana, 2.2 milyon Ukraynalı mülteci konumuna geçti.
Bu sayının işgalin devamındaki haftalarda 4 milyona ulaşabileceği hesaplanıyor.
Açık kapı politikası uygulayan Polonya gibi ülkelerin aksine İngiltere hükümeti, sıkı vize programı nedeniyle eleştiriliyordu.
Avrupa Birliği, savaştan kaçan mültecilerin 3 yıl süresince birlik ülkelerinde vizesiz kalabilmesinin önünü açtı.
Vize şartını kaldırmayan İngiltere'ye 1000 kadar Ukraynalı mültecinin girdiği değerlendiriliyor.
EN AZ 6 AY ŞARTI
Şu ana dek mültecilere ülkeye giriş vizesi verilmesi için, İngiltere'de aileleri olması şartı aranıyordu. Bu yeni programla, sponsor aileler, yardım kuruluşları veya organizasyonlar mültecilere sponsor olabilecek.
Söz konusu plana göre, gönüllülerin, mültecilere en az 6 ay evlerini açmaları bekleniyor.
BBC muhabiri Laura Kuenssberg'in aktardığına göre, mültecilere yardım organizasyonları, gönüllüler ve mültecileri eşleştirmeye yardımcı olacak.
Sponsorluk vizesinin detaylarının pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
Bu vize tipinde de bir limit koyulabileceği değerlendiriliyor.
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