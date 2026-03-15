İngiltere, Ortadoğu’ya binlerce önleme dronu göndermeyi planlıyor

İran ile devam eden savaşın 15. gününe girilirken, İngiltere’nin Ortadoğu’ya binlerce önleme amaçlı insansız hava aracı göndermeyi planladığı, ayrıca nükleer saldırı denizaltısı HMS Anson’ın Hürmüz Boğazı’na sevk edilmesinin de değerlendirildiği bildirildi.

Konuya yakın kaynaklara göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bölgedeki savunma kapasitesini güçlendirmek ve olası tehditlere karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla İngiltere üretimi 'Octopus' tipi binlerce önleme dronunun Ortadoğu’ya gönderilmesini değerlendiriyor. Söz konusu bilgiler The Telegraph gazetesine konuşan kaynaklara dayandırıldı.

HMS ANSON SEÇENEĞİ MASADA

Kaynaklar ayrıca İngiltere’nin tek nükleer saldırı denizaltısı olan HMS Anson’ın Hürmüz Boğazı’na gönderilmesinin de seçenekler arasında bulunduğunu belirtti.

Eski İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Telegraph’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Eğer saldırı denizaltımız HMS Anson bölgede bulunuyorsa, İran’ı Tomahawk seyir füzeleriyle caydırabilirsiniz.

Hükümet kaynakları ise, hafta başında Avustralya’dan ayrılan denizaltının Ortadoğu’ya yönelip yönelmediği konusunda resmi bir yorum yapmaktan kaçındı.

ÜSLERİN ZAYIFLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmeler, bölgede artan güvenlik geriliminin ortasında geldi. Londra yönetimi özellikle stratejik enerji yolları ve kritik altyapılara yönelik olası saldırılara karşı İngiliz çıkarlarını ve müttefiklerini korumaya odaklanıyor.

Son dönemde Kıbrıs’taki Akrotiri Kraliyet Hava Kuvvetleri üssüne ve Irak’ın Erbil kentindeki İngiliz özel kuvvetlerine yönelik insansız hava aracı saldırıları, İngiliz askeri üslerinin İran yapımı ucuz ve seri üretim dronlara karşı savunmasız kalabileceğini ortaya koydu.

DRAGON MUHRİBİ AKDENİZ'DE

Öte yandan Başbakan Keir Starmer, Akrotiri üssüne düzenlenen saldırının ardından Fransa’nın yaptığına benzer şekilde bölgeye askeri takviye gönderme kararı aldı.

Bu kapsamda İngiltere’ye ait 'HMS Dragon' adlı savaş gemisinin Doğu Akdeniz’e gelecek hafta başında ulaşması bekleniyor.

Type 45 sınıfı hava savunma muhribi olan Dragon, gelişmiş radar sistemleri ve Sea Viper füze sistemi ile hava tehditlerini tespit edip imha etmek üzere tasarlandı.

TRUMP İLE LONDRA ARASINDA GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump daha önce, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı İran’a yönelik saldırılara verilen İngiliz askeri desteğini sınırladığı gerekçesiyle eleştirmişti. Bu durum, tarihsel olarak yakın askeri ilişkilere sahip iki müttefik arasında gerilime yol açmıştı.

Starmer yönetimi ABD’nin İngiliz üslerini savunma amaçlı kullanmasına izin verdiğini, ancak uluslararası hukuka uygunluğu ve açık bir planı olmadığı sürece İngiltere’nin saldırı operasyonlarına katılmasına onay vermeyeceğini vurguluyor.