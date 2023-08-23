Microsoft'tan İngiltere için beklenmedik karar: Ubisoft'a bulut oyun haklarını devredecek

Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:37

Güncelleme: 23.08.2023 - 11:37

Microsoft'un, 68.7 milyar dolarlık Activision Blizzard'ı satın alma anlaşmasına İngiltere'de izin verilmemişti. Bundan dolayı da Microsoft anlaşmayı revize ederek, İngiltere'de Activision Blizzard oyunlarının bulut oyun haklarını Ubisoft'a devredecek. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Microsoft'un önerdiği anlaşmanın bulut oyun rekabeti üzerindeki etkisini sorguladığından, Microsoft anlaşmayı düzenleyicileri yatıştırmak ve rekabet endişelerini gidermek amacıyla yeniden düzenliyor.

Microsoft Başkanı Brad Smith, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Otoritesi tarafından dile getirilen, önerilen satın alma işleminin bulut oyun yayıncılığı üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri gidermek için, işlemi daha dar bir haklar kümesi elde edecek şekilde yeniden yapılandırıyoruz" dedi.

Yeniden yapılandırılan anlaşma, Ubisoft Entertainment SA'ya, önümüzdeki 15 yıl içinde piyasaya sürülecek tüm mevcut ve yeni Activision Blizzard PC ve konsol oyunlarının bulut yayın haklarını devretmeyi içeriyor.