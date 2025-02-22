İngiltere, 'sadist' sapığı konuşuyor: Hem hayvanları hem çocukları hedef aldı

Yayınlanma: 22.02.2025 - 12:04

Güncelleme: 22.02.2025 - 12:04

İngiltere’de Jack Tyler isimli 23 yaşındaki adam, ailesine ait iki köpeğe cinsel saldırıda bulunup şiddet uygulayarak ölümlerine sebep oldu.

Polis, Tyler’ın evinde yaptığı aramada hayvanlara işkence ederken çekilmiş görüntüler buldu. Ayrıca, çocuk istismarıyla ilgili binlerce uygunsuz fotoğraf ve video ele geçirildi.

Spaniel ve Jack Russell cinsi iki köpeğe defalarca tecavüz edip döven Tyler, hayvanların fiziksel ve psikolojik olarak direnme gücünü kaybetmesine neden oldu. Veteriner raporlarına göre, hayvanlardan biri yaşadığı ağır travma nedeniyle uyutulmak zorunda kaldı, diğeri ise kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yetkililer, Tyler’ın dijital cihazlarında yaptığı incelemede, çocuk istismarıyla ilgili 3 binden fazla fotoğraf ve video buldu. Polis ayrıca, bazı görüntülerin sosyal medya platformu Telegram üzerinden paylaşıldığını tespit etti.

MAHKEMEDEN SERT AÇIKLAMALAR

Truro Crown Mahkemesi’nde görülen davada, Yargıç Simon Carr, olayın karşılaştığı en ağır hayvan istismarı vakalarından biri olduğunu belirtti. Tyler’ın sadece hayvanlar için değil, insanlar için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Carr, sanığın yaptıklarının yanlış olduğunu kabul etmediğini ve herhangi bir yardım alma gereksinimi hissetmediğini ifade etti.

Tyler, mahkemede bir hayvana gereksiz acı çektirme, aşırı pornografik içerik bulundurma, çocuk istismarı içeren görüntüleri paylaşma ve bir köpeğe cinsel saldırıda bulunma suçlarını kabul etti.

3 YIL HAPİS VE ÖMÜR BOYU YASAK

Mahkeme, Jack Tyler’ı üç yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, ömür boyu hayvan sahibi olması yasaklandı ve 10 yıl boyunca internete erişimi kısıtlandı. Cinsel suçlular siciline de kalıcı olarak kaydedildi.

Yetkililer, bu tür olayların tekrarlanmaması için hayvan haklarının korunmasına yönelik daha sıkı yasalar getirilmesi gerektiğini vurguladı.