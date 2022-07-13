İngiltere Savunma Bakanlığı duyurdu: Rusya, Donbas’ta ilerliyor
İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Donbas’taki Slovyansk ve Kramatorsk kentlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğünü duyurdu.
İngiltere Savunma Bakanlığı’nın günlük istihbarat raporunda, Rusya’nın Donbas’ta birkaç kasabayı gelecek haftaya kadar ele geçirerek ilerleyişini sürdüreceği ifade edildi.
İngiltere Savunma Bakanlığı raporunda, Rusya’nın Donbas’taki Slovyansk ve Kramatorsk kentlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü ifade edilerek, “Donbas'ta, Rus kuvvetleri muhtemelen önümüzdeki hafta içinde Siversk ve Dolyna da dahil olmak üzere birkaç küçük kasabayı ele geçirerek Slovyansk ve Kramatorsk'a yaklaşmaya odaklanacak. Slovyansk ve Kramatorsk, operasyonun bu aşamasının ana hedefler olmaya devam ediyor” denildi.
'RUSYA, KONTROLÜNÜ PEKİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR'
Rusya’nın, Ukraynalıların Rus vatandaşlığı almasını kolaylaştıran kararnamesine ilişkin değerlendirmeye de yer verilen raporda, “Rusya, Ukrayna devletinin meşruiyetini baltalamaya, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgeleri üzerindeki yönetimini ve idari kontrolünü pekiştirmeye devam ediyor. Bu, Ukraynalıların Rus vatandaşlığı almasını kolaylaştıran bir kararnameyi de içeriyor” ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- LPG'ye zam geliyor
- Başına poşet geçirilmiş halde bulundu
- Rus heyeti, 'tahıl koridoru' için İstanbul'da
- Adalar vapurunda 'yer' kavgası: Polis müdahale etti!
- 'Röntgenci' diye dövüldü ama...
- Doktorları hedef alan imam için ilk açıklama
- 'Halay başı'nın acı sonu
- Hande Fırat'a canlı yayında gizemli telefon
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda defalarca takla attı!
- Çakmak tüpü 'bomba' gibi patladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı