İngiltere Savunma Bakanlığı duyurdu: Rusya, Donbas’ta ilerliyor

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:48

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın günlük istihbarat raporunda, Rusya’nın Donbas’ta birkaç kasabayı gelecek haftaya kadar ele geçirerek ilerleyişini sürdüreceği ifade edildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı raporunda, Rusya’nın Donbas’taki Slovyansk ve Kramatorsk kentlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü ifade edilerek, “Donbas'ta, Rus kuvvetleri muhtemelen önümüzdeki hafta içinde Siversk ve Dolyna da dahil olmak üzere birkaç küçük kasabayı ele geçirerek Slovyansk ve Kramatorsk'a yaklaşmaya odaklanacak. Slovyansk ve Kramatorsk, operasyonun bu aşamasının ana hedefler olmaya devam ediyor” denildi.

'RUSYA, KONTROLÜNÜ PEKİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR'

Rusya’nın, Ukraynalıların Rus vatandaşlığı almasını kolaylaştıran kararnamesine ilişkin değerlendirmeye de yer verilen raporda, “Rusya, Ukrayna devletinin meşruiyetini baltalamaya, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgeleri üzerindeki yönetimini ve idari kontrolünü pekiştirmeye devam ediyor. Bu, Ukraynalıların Rus vatandaşlığı almasını kolaylaştıran bir kararnameyi de içeriyor” ifadeleri kullanıldı.