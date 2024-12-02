İngiltere, Suriye'yi sorumlu tuttu: Siyasi süreçlere katılmayı reddetti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki mevcut durumun Suriye yönetiminin siyasi süreçlere katılmayı sürekli olarak reddetmesi nedeniyle ortaya çıktığını belirtti.

İngiltere, Suriye'yi sorumlu tuttu: Siyasi süreçlere katılmayı reddetti
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AA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 08:39

İngiliz Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm tarafları, daha fazla acıyı, savunmasız insanların yerinden edilmesini ve hayati insani yardımların aksamasını engellemek için siviller ile altyapıyı korumaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ülkedeki çatışmaların sona ermesi için siyasi çözüme işaret edilen açıklamada, "Esad rejiminin, siyasi sürece katılmayı sürekli olarak reddetmesi ve Rusya ile İran'a güveni, son gelişmelerin ortamını yarattı" değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, rejim ve diğer aktörlere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda müzakereleri destekleme ve katılma çağrısı yapıldı.


Etiketler: #suriye #ingiltere

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