İsrail'den Suriye açıklaması: Taraf tutmak istemiyoruz
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Suriye'de hiçbir tarafı desteklemek niyetinde olmadıklarını söyledi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Israel Hayom gazetesinin düzenlediği güvenlik konferansında, 27 Kasım'da Suriye güçleri ile cihatçı gruplar arasında Halep ilinin batı kırsalında başlayan çatışmaların ardından Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.
Sa'ar, "(Suriye) Bu konuda taraf tutmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.
Şam yönetimi ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında tercih edilebilecek "iyi bir taraf" olmadığını savunan Sa'ar, İsrail'in askeri operasyonlara doğrudan taraf olmadığını ancak Suriye’deki gelişmeleri yakında takip ettiğini belirtti.
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