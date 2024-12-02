İsrail'den Suriye açıklaması: Taraf tutmak istemiyoruz

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Suriye'de hiçbir tarafı desteklemek niyetinde olmadıklarını söyledi.

İsrail'den Suriye açıklaması: Taraf tutmak istemiyoruz
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 08:07

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Israel Hayom gazetesinin düzenlediği güvenlik konferansında, 27 Kasım'da Suriye güçleri ile cihatçı gruplar arasında Halep ilinin batı kırsalında başlayan çatışmaların ardından Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.

Sa'ar, "(Suriye) Bu konuda taraf tutmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Şam yönetimi ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında tercih edilebilecek "iyi bir taraf" olmadığını savunan Sa'ar, İsrail'in askeri operasyonlara doğrudan taraf olmadığını ancak Suriye’deki gelişmeleri yakında takip ettiğini belirtti.


Etiketler: #israil #suriye

İlgili Haberler

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 8 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 8 kişi yaşamını yitirdi
İsrail'de füzeden kaçış izdihamı: Yaralılar var

İsrail'de füzeden kaçış izdihamı: Yaralılar var
İsrail'den esir takası anlaşması çağrısı: Zamanı geldi

İsrail'den esir takası anlaşması çağrısı: Zamanı geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler