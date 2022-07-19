İngiltere tarihinde ilk: Sıcaklık rekor kırdı

İngiltere tarihinde hava sıcaklığı ilk kez 40 santigrat derecenin üzerine çıktı.

Reuters
19 Temmuz 2022 Salı, 15:31
İngiltere tarihinde ilk: Sıcaklık rekor kırdı
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İngiltere'nin meteoroloji kurumundan (Met Office) yapılan açıklamada, Londra Heathrow'da hava sıcaklığının 40.2 dereceye ulaştığı kaydedildi.

Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.

Dün, aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden olmuştu.

Yetkililer, sıcakların neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtilmiş, güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşılmıştı.


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