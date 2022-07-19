İngiltere'de işsizlik mayısta seviyesini korudu
İngiltere'de işsizlik, mayısta yüzde 3,8 seviyesini korudu.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamaya göre, ülkede işsizlik, mayısta beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 3.8 seviyesinde gerçekleşti.
Son verilerle birlikte ülkede işsizlik, mayısta nisan ayı seviyesini korumuş oldu.
Ülkede mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan dönemde enflasyon dikkate alındığında, çalışanların reel gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bonus ödemeleri hariç yüzde 2.8, bonus ödemeleri dahil yüzde 0.9 azaldı.
İstihdam sektöründe kalifiye iş gücü açığının bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde 6 bin 900 artarak toplam 1 milyon 294 bin seviyesine ulaştığı bildirildi.
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