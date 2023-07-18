İngiltere, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını yenilemek istiyor

Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:04

Güncelleme: 18.07.2023 - 11:05

İngiltere, Türkiye ile ikili serbest ticaret anlaşmasını yenilemek üzere görüşmelere başlamak istediğini ve bu çerçevede gelecekteki herhangi bir anlaşmaya hizmetler ve dijital sektörün de dahil edileceğini belirtti.

İngiltere'nin, Türkiye ile halihazırda bir serbest ticaret anlaşması (STA) bulunuyor ve bu anlaşma İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte yürürlükten kaldırılmıştı.

Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı, bu anlaşmanın gözden geçirilmesi sonucunda "her iki tarafın da yeni bir anlaşmayla anlaşmanın geliştirilebileceği sonucuna vardığını, ancak müzakerelerin önümüzdeki yıla kadar resmen başlamasının beklenmediğini" söyledi.

İki ülke arasında geçen yıl 23.5 milyar pound (30.7 milyar dolar) değerinde bir ticaret ilişkisi bulunuyor. İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, İngiltere'nin görüşmeleri yeni bir STA'yı "İngiltere'nin ekonomik güçlerine göre uyarlamak için kullanacağını" söyledi.

Badenoch yaptığı açıklamada, "Anlaşmayı İngiltere-Türkiye ticari ilişkilerini derinleştirmek, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve ülkenin dört bir yanındaki işletmeleri desteklemek için kullanmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Anlaşmanın, zeytinyağı gibi Türkiye'ye uygulanan mevcut kotalar gibi mallarla ilgili konuları ele alabileceği gibi hizmetler, dijital ve veri alanlarına da genişleyebileceği belirtildi.

İngiliz hükümeti, görüşmeler başlamadan önce işletmelerden öncelikleri hakkında bilgi alacağını söyledi.