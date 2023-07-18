İngiltere: Ukrayna'da ele geçirilen Rus askeri araçları inceliyoruz

Yayınlanma: 18.07.2023 - 10:40

Güncelleme: 18.07.2023 - 10:40

Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Sky News'e konuştu.

Tony Radakin, İngiltere'nin, Ukrayna'da Rusya'dan ele geçirilen Rus askeri araçlarından neler öğrenilebileceğini görmek için onları "incelediğini" söyledi.

Radakin, "Bu gerçekten önemli çünkü bir uluslar kulübündeyiz ve gelecekte bizim için tehlike oluşturabilecek Rus ya da diğer uluslara ait teçhizatı ele geçirdiğimizde bu bilgiyi paylaşıyoruz" dedi.

Radakin, "Ama aynı zamanda başka bir ulusun sahip olabileceği ayrıntıları gerçekten adli düzeyde ortaya çıkaran bilim adamlarımız var ve bu da şunları anlamamıza yardımcı oluyor: Ekipmanları nasıl çalışıyor? Biz nasıl yenebiliriz? Nasıl daha iyi zırhlara sahip olabiliriz? İletişimlerini nasıl bozabiliriz? Savunmalarına nüfuz edebildiğimizden nasıl emin olabiliriz?" diye ekledi.

Radakin, Ukrayna'daki savaşın Birleşik Krallık ordusu için bir "uyandırma çağrısı" olduğunu dile getirdi.

Radakin ayrıca, bu savaşın, "satın almalarımızda daha hızlı olmalarını, özellikle de teknolojik bir yarış içindeyken sunduğumuz teçhizat konusunda daha cesur olmalarını, kendi ulusumuza nasıl baktığımız konusunda daha agresif olmalarını ve dayanıklılığımızı güçlendirmelerini" gerektirdiğini söyledi.