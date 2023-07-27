İngiltere, Türkiye'deki turistleri gıda zehirlenmesi konusunda uyardı

Yayınlanma: 27.07.2023 - 10:22

Güncelleme: 27.07.2023 - 10:43

Son dönemde Türkiye'de tatil yapan turistlerde görüldüğü belirtilen "salmonella" vakaları nedeniyle çok sayıda kişinin hastalanması üzerine Birleşik Krallık, Türkiye'ye seyahat eden turistlere acil bir uyarıda bulundu.

İngiliz basını Daily Express'in aktardığına göre, Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), bu yıl İngiltere'de görülen yüzlerce Salmonella vakasının Türkiye'ye yapılan seyahatlerle bağlantılı olduğunu duyurdu.

UKHSA tarafından paylaşılan verilerde, 15 Ocak ve 19 Temmuz tarihleri arasında 241 doğrulanmış Salmonella vakası olduğu ve bunların çoğunun Nisan ayından itibaren Antalya'ya yapılan seyahatleri takiben görüldüğü belirtildi.

Ayrıntılı ve teyit edilmiş seyahat bilgilerine ulaşılabilen 93 vakadan enfekte olan kişilerin, Türkiye'de farklı otellerde konakladığı ve vakaların çoğunun "her şey dahil" tatil paketinin bir parçası olarak otellerde çok çeşitli yiyecekler yediklerinden kaynaklandığı belirtildi.

Turistleri, sadece "kendi soydukları meyveleri yemeleri" konusunda uyaran UKHSA, "Salmonella enfeksiyonları genellikle evde kendi kendine bakımla düzelirken, küçük çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde daha ciddi olabilir" ifadelerini kullandı.

FİRMAYA DAVA AÇTI

İngiliz turistlerin, bir tatil firması ile anlaşma yaptığı kaydedilirken, ailelerin, otelde tatil yapmak için 4 bin sterline kadar para ödediği ifade edildi.

37 yaşındaki İngiliz vatandaşı Liam Garnett'ın, 30 yaşındaki eşi Gabrielle ve iki çocuğuyla birlikte Paskalya tatilindeyken gastroenterit şüphesiyle serum bağlandığı belirtildi.

Garnett'ın, otelde geçirdiği "kabus" gibi tatil nedeniyle TUI'ye karşı dava açan onlarca turist arasında yer aldığı kaydedildi.

"UKHSA, TÜRK YETKİLİLERLE TEMAS HALİNDE"

UKHSA'nın, söz konusu vakalarla ilgili seyahat endüstrisi kuruluşu ABTA, Türk Sağlık Bakanlığı ve diğer uluslararası sağlık kuruluşlarıyla irtibat halinde olduğu bildirildi.

Nisan ayında Mirror gazetesi Türkiye'deki beş yıldızlı bir tatil köyünde yaklaşık 25 turistin gıda zehirlenmesi salgınından etkilendiğini bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Mail on Sunday gazetesinin özel haberine göre, Antalya'daki bir otele giden İngiliz turistler, gıda zehirlenmesi vakalarıyla karşılaştı. Bazı turistlerin hastaneye başvurması sonucunda "salmonella" ve "E. coli (Koli basili)" gibi bakterilerin tespit edildiği belirtildi.

Otelde konaklayan çocuklar ve yetişkinler arasında birçok kişi hastaneye kaldırıldı ve yüzlerce kişinin seyahat acentesine dava açmayı planladığı bildirildi.

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı da zehirlenme vakalarıyla ilgili ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın amacının, bu hastalıkların kaynağını bulmak olduğu ifade edildi.

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı'ndaki Dr. Lesley Larkin de bir açıklama yaptı. Kurumun İzleme, Gastrointestinal Patojenler ve Gıda Güvenliği'nden sorumlu başkanı olan Larkin, "Kurum olarak, Türkiye'den dönen turistlerle ilgili iddiaları soruşturuyoruz. Eğer yakın zamanda Türkiye'den döndüyseniz ve herhangi bir rahatsızlık belirtisiyle endişeleniyorsanız doktorunuza başvurmanızı öneriyoruz" dedi.

Turistler, açık büfe hizmet veren oteldeki yemeklerin uygun olmayan koşullarda sunulduğunu, artık yemeklerin üzerine taze yemeklerin eklendiğini, tabakların, bardakların, çatal bıçakların ve kaşıkların kirli bir şekilde servis edildiğini ifade ettiler. Ayrıca yemeklerin yeterince pişmediğini iddia ettiler.

İngiliz turizm acentesi TUI ise gıda zehirlenmesinin otelden kaynaklanmadığını ve bir nörovirüs olduğunu iddia etti.