Fethiye'de kayıp Avustralyalı turist ölü bulundu
Tatil için Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen ve 24 Mayıs’ta kaybolan Avustralyalı Nil Cooper Kelebekler Vadisi yakınlarında ölü bulundu.
Fethiye’de 1,5 aydır kayıp olarak aranılan Avustralyalı turistin cesedine ulaşıldı. Tatil için Fethiye’ye gelen Avustralyalı Neil Cooper yürüyüş için çıktığı Kayaköy’den 24 Mayıs’ta son mesajını atmış o günden bu yana aranıyordu.
ACI HABER GELDİ
Avustralyalı Cooper’in cansız bedenine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Mahalle Afet Gönüllüleri tarafından Fethiye Kelebekler vadisinin üst bölgesinde ulaşıldı.
Cooper’in yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü tahmin ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP zam oldu yağıyor!
- Mahkemeden tazminat kararı!
- Mehmet Şimşek'ten acı reçete
- 'Az önce tacize mi uğradım?'
- 'Sabahın köründe ekonomik darbe!'
- Hablemitoğlu cinayeti sanığı Bozkır firar etti!
- İspanyol devi, Arda Güler'i resmen açıkladı
- Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den açıklama
- İktidar ortakları emekli maaş zammını değerlendirdi
- 'Refah payı verilecek olsa bile...'