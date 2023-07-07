Fethiye'de kayıp Avustralyalı turist ölü bulundu

Yayınlanma: 07.07.2023 - 10:59

Güncelleme: 07.07.2023 - 11:00

Fethiye’de 1,5 aydır kayıp olarak aranılan Avustralyalı turistin cesedine ulaşıldı. Tatil için Fethiye’ye gelen Avustralyalı Neil Cooper yürüyüş için çıktığı Kayaköy’den 24 Mayıs’ta son mesajını atmış o günden bu yana aranıyordu.

ACI HABER GELDİ

Avustralyalı Cooper’in cansız bedenine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Mahalle Afet Gönüllüleri tarafından Fethiye Kelebekler vadisinin üst bölgesinde ulaşıldı.

Cooper’in yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü tahmin ediliyor.