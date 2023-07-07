Fethiye'de kayıp Avustralyalı turist ölü bulundu

Tatil için Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen ve 24 Mayıs’ta kaybolan Avustralyalı Nil Cooper Kelebekler Vadisi yakınlarında ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 10:59
Fethiye'de kayıp Avustralyalı turist ölü bulundu
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Fethiye’de 1,5 aydır kayıp olarak aranılan Avustralyalı turistin cesedine ulaşıldı. Tatil için Fethiye’ye gelen Avustralyalı Neil Cooper yürüyüş için çıktığı Kayaköy’den 24 Mayıs’ta son mesajını atmış o günden bu yana aranıyordu.

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Avustralyalı Cooper’in cansız bedenine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Mahalle Afet Gönüllüleri tarafından Fethiye Kelebekler vadisinin üst bölgesinde ulaşıldı.

Cooper’in yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü tahmin ediliyor.


Fethiye Avustralya turist

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