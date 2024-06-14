İngiltere, Türkiye’den Rusya’ya tedarik edilen gereçleri de hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı

Yayınlanma: 14.06.2024 - 09:37

Güncelleme: 14.06.2024 - 09:37

İngiltere de ABD’nin ardından Rusya’ya yönelik olarak yeni yaptırım kararı aldığını açıkladı. İngiltere de Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü savaş yüzünden Moskova borsasının içinde olduğu 50 hedefe yönelik yaptırım uygulayacak.

G7 ülkeleri ile koordineli olarak alındığı açıklanan yaptırımlar, Rusya’nın finansal sistemini ve askeri üretimini hedefliyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, “Ukrayna’yı özgürlük savaşında desteklediklerini” vurgulayarak Rusya’nın savaş makinesini mali olarak hedef aldıklarını belirtti.

İngiltere’nin yaptırımlarının hedefleri arasında Rusya’nın petrol ihracatı için kullandığı iddia edilen araçlar var.

Ayrıca mühimmat, makine gereçleri, mikroelektronikler ve lojistik tedarikçileri de yaptırım hedeflerinin arasında.

TEDARİKÇİLERİN BAZILARI TÜRKİYE'DE

Bu tedarikçilerin bazıları Türkiye, Çin, İsrail, Kırgızistan’da yer alıyor; Kuzey Kore’den Rusya’ya askeri gereç taşıyan gemiler de yaptırımların hedefinde.

ABD de bu hafta Rusya’ya karşı bir dizi yeni yaptırım kararı açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırımları Rusya dışında Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 300 farklı hedefe yönelik gerçekleşti.

ABD’nin yaptırımlarının hedefinde Moskova borsası da vardı.

ABD’nin bu duyurusuna karşılık olarak Moskova Borsası 13 Haziran'dan itibaren dolar ve euro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırıldığını açıkladı.