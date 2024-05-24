ABD'li Senatörden 'yaptırım' tepkisi: 'Rusya, Çin ve İran...'

ABD Senatörü Rand Paul, ABD'nin Rusya, Çin ve İran'a yönelik yaptırımları sürekli olarak sertleştirme politikasının, bu ülkelerin siyasi rotalarını değiştirmelerini sağlama konusunda amaçlanan sonucu vermediğini söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:22
ABD'li Senatörden 'yaptırım' tepkisi: 'Rusya, Çin ve İran...'
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ABD Senatörü Rand Paul, ABD'nin Rusya, Çin ve İran'a yönelik yaptırımları sürekli olarak sertleştirme politikasının bir sonuç vermediğini savundu.

Paul, Dışişleri Bakanlığı yetkililerine düzenli olarak şu soruyu sorduğunu söyledi: 

“Bana bir yaptırımın değiştirdiği bir davranış söyleyebilir misiniz? Bana Rusya'ya uyguladığınız ve Rusya'nın şu anda 'Bunun için üzgünüz, bunu asla yapmamalıydık' dediği bir yaptırım söyleyin. Siz ne isterseniz onu yapacağız, bize ne yapacağımızı söyleyin, biz de yapalım. Ya da bana Çin, Rusya ya da İran tarafından değiştirilen herhangi bir davranışı söyleyin. Aslında İran'a bakarsanız bunun tam tersi olduğunu görürsünüz.”

“Yaptırımların hiçbir işe yaramadığını” öne süren Paul, “Aslında işe yarayan tek yaptırım, onları yürürlükten kaldırmayı teklif etmenizdir. Ama bizim yapma eğiliminde olduğumuz şey şu: daha fazlasını, daha fazlasını ve daha fazlasını uyguluyoruz. Bildiğim kadarıyla kaldırılan bir yaptırım da yok. İran anlaşmasında kaldırılacak olan ve kaldırılan bazı yaptırımlar vardı ama Rusya ve Çin ile bunu beş yıldır, bazılarını ise her iki ülkeyle birlikte 10 yıldır yapıyoruz. Kaldırdığımız herhangi bir yaptırımdan haberdar değilim” dedi.

ABD'nin, giderek daha fazla yaptırım uygulamak yerine bu ülkelerle diplomatik ilişki kurmayı tercih etmesi gerektiğini belirten Paul, “Ancak başka bir alternatif daha var ve buna diplomasi deniyor” diye konuştu. 

ABD yönetiminin dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna için kullanma planlarını da eleştiren Paul, “Alacağımızı iddia ediyoruz. Böyle bir kabiliyetimiz olabilir. Bankacılık sistemi üzerinde inanılmaz kontrollerimiz var. Ama aynı zamanda eğer alırsak: Rusya'nın parçalanacağını mı düşünüyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Paul, bu tür önlemlerin Moskova'yı misilleme önlemleri almaya sevk edeceğine dikkat çekerek, “Yani biz onların devlet servetini alacağız, onlar da oradaki tüm özel serveti alacaklar. Bunun bizi çözüme doğru götüreceğini sanmıyorum. Ama bunu bir kez yaptıktan sonra geriye dönmek neredeyse imkansızdır” dedi.


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