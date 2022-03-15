İngiltere, Ukraynalı mültecileri Rus milyarderlerin boş mülklerine yerleştirebilir

15 Mart 2022 Salı, 09:33

Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından birçok ülkenin yaptırımlarına hedef olan Rusya’ya İngiltere’den bir darbe daha geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalı mültecilerin barınma ihtiyacının karşılanması hususunda, mültecilerin yaptırım uygulanan Rus milyarderlerin boş mülklerine yerleştirilme ihtimalinin masada olan seçenekler arasında yer aldığı ifade edildi.

Başbakanlık Ofisi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Futbol Kulübü’ne ait otelin düşünülen mülkler arasında olduğunu doğrulayarak, "tüm seçeneklere açık olduklarını" kaydetti. Bu çerçevede, yeni mevzuatların gerekli olabileceğine dikkat çeken ofis, "Yaptırımlara ilişkin oluşturulan özel lisans konusunda bazı zorluklar var" ifadelerini kullandı. Ofis, "Konut binalarında izinsiz oturmak yasa dışıdır. Fakat, mal sahipleri yaptırımlara tabiyken, el konulan mülkler için uygun kullanımı belirlemek için çalışıyoruz" dedi.

Chelsea’nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağları nedeniyle geçtiğimiz hafta yaptırıma uğramış ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali etmesinden bu yana İngiltere hükümeti tarafından yaptırım uygulanan 18 Rus milyarderden biri olmuştu.

PROTESTOCULAR, RUS MİLYARDERE AİT MALİKANEYİ İŞGAL ETTİ

Öte yandan BBC'de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki Rus milyarder Oleg Deripaska ile bağlantılı bir malikanede yapılan gösteri 8 tutuklama ile son buldu.

Protestocular, Rus milyarderlerin evlerinin Ukraynalı mültecileri barındırmak için kamulaştırılması gerektiğini söyledi. "O kadar çok gereksiz oda var ki kaç kere kayboldum bilmiyorum" [...] "normal bir insanın asla ihtiyaç duymayacağı kadar çok şeye sahip, yaklaşık 200 oda var" dedi.