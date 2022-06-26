İngiltere, Ukrayna'ya 525 milyon dolarlık mali yardım sağlamaya hazır

26 Haziran 2022 Pazar, 11:46

Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Boris Johnson'ın, G-7 zirvesinde Ukrayna'ya destek toplamak için bir çağrıda bulunacağı bildirildi.

Johnson, tüm G7 ülkelerini, Şubat ayından bu yana verilmiş olan önemli taahhütlere dayanarak uzun vadede Ukrayna'yı desteklemeye teşvik edecek.

'UKRAYNA'DAN VAZGEÇME ZAMANI DEĞİL'

Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Putin'in adımlarını "barbarca" şeklinde niteleyerek, "Gelecek nesiller, Putin'in barbarlığı karşısındaki gerçekten kahramanca Ukrayna direnişinden büyülenecek ve ilham alacak. Ukrayna kazanabilir ve kazanacaktır. Ama bunun için bizim desteğimize ihtiyaçları var. Şimdi Ukrayna'dan vazgeçme zamanı değil" dedi.

Johnson, Birleşik Krallık'ın Ukrayna'yı her adımda desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Johnson ayrıca, "Onların (Ukrayna) güvenliği, bizim güvenliğimiz ve onların özgürlükleri bizim özgürlüğümüzdür" dedi.

İNGİLTERE'DEN UKRAYNA'YA YENİ MALİ DESTEK

Londra'nın, bu yıl içinde Ukrayna'ya 525 milyon dolarlık mali yardım kredisi sağlamaya hazır olduğu da belirtildi.

Bu kredinin, Ukrayna kamu sektörü ücretleri ve okulların ve hastanelerin işletilmesi gibi maliyetleri karşılayacağı ifade edildi.

Birleşik Krallık hükümeti tarafından açıklanan yeni destek, kredi garantileri dahil olmak üzere toplam mali destek miktarını 1,5 milyar dolara ve İngiltere'nin Ukrayna'ya birleşik ekonomik ve insani desteğini bu yıl 1,8 milyar dolara çıkarıyor.