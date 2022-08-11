İngiltere, Ukrayna'ya uzun menzilli ÇNRA sistemleri sevk edecek
İngiltere, Ukrayna'ya 80 kilometreye kadar mesafedeki hedefleri vurabilen çok namlulu roketatar sistemleri (ÇNRA) sağlayacağını duyurdu.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Wallace, Ukrayna'ya 80 kilometreye kadar mesafedeki hedefleri vurabilen çok namlulu roketatar sistemleri (ÇNRA) göndereceklerini duyurdu.
Wallace, Ukrayna'ya silah tedarikinin kendisini ağır Rus topçularına karşı savunmasına yardımcı olacağını söyledi.
Wallace ayrıca, "Bu son askeri destek paketi, Ukrayna ordusunun Rus saldırganlığına ve ayrım gözetmeksizin uzun menzilli topçu kullanımına karşı savunmaya devam etmesini sağlayacak" dedi.
'UKRAYNA'YA ASKERİ YARDIM SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Ben Wallace, İngiltere ve uluslararası toplumun savaşa karşı Ukrayna'nın yanında yer almayı sürdüreceklerini belirtti.
Wallace, "Putin'in işgaline karşı Ukrayna'nın savunmasına yardımcı olmak için İngiltere ve uluslararası toplum olarak Ukrayna'ya savunma amaçlı askeri yardım sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
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