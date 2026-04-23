İngiltere ve Fransa’dan Hürmüz Boğazı planı: Askeri seçenekler gündemde

İngiltere ve Fransa, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin sağlanması amacıyla Londra’da toplanan askeri planlamacılardan “uygulanabilir askeri seçenekler” hazırlamalarını istedi.

İki ülkenin savunma yetkilileri, diplomatik uzlaşının sahaya yansıtılması için ortak ve koordineli bir plan hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Onlarca ülkeden askeri planlamacı, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve deniz trafiğinin güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla Londra’nın kuzeyindeki Northwood’da bulunan İngiltere Daimi Müşterek Karargâhı’nda bir araya geldi.

İki gün sürecek toplantının ikinci gününde, olası askeri senaryolar ve ortak operasyon seçenekleri ele alındı.

“DİPLOMATİK İVME EYLEME DÖNÜŞMELİ”

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile Fransız mevkidaşı Catherine Vautrin tarafından paylaşılan ortak mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Göreviniz, liderlerimizin ortaya koyduğu diplomatik uzlaşıyı pratik askeri seçeneklere dönüştürmektir. Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak koordineli ortak plan hazırlanmalıdır.”

Açıklamada, müttefik ve ortak ülkelerin katkı taahhütlerinden memnuniyet duyulduğu da belirtildi.

İki bakan, Hürmüz Boğazı’nın yeniden güvenli hale getirilmesinin yalnızca bölgesel değil küresel ekonomi açısından da kritik önemde olduğunu kaydetti.

Mesajda, “Boğazın yeniden açılmasına, küresel ekonominin istikrara kavuşmasına ve halklarımızın korunmasına yardımcı olabiliriz” denildi.

ATEŞKES ŞARTI DİKKAT ÇEKTİ

İngiltere Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, toplantılarda hazırlanan askeri planların ancak kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes anlaşmasının ardından, koşullar elverdiğinde devreye alınacağını duyurmuştu.

Dünya petrol ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, son dönemde yaşanan gerilim nedeniyle uluslararası gündemin merkezinde yer alıyor.