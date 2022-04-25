İngiltere ve İrlanda'da 'Anzak Günü' anma törenleri düzenlendi
İngiltere ve İrlanda'da 25 Nisan Anzak Günü dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesinde Anzak Günü vesilesiyle düzenlenen törene, Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton da katıldı.
İrlanda'nın başkenti Dublin'de Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın da davetli olduğu tören, Birinci Dünya Savaşı'nda ölen Avustralya ve Yeni Zelandalı askerlerin de defnedildiği Grangegorman Askeri Mezarlığı'nda düzenlendi.
Törene, Yeni Zelanda ve Avustralya büyükelçilerinin yanı sıra İrlanda Genelkurmay Başkanı Sean Clancy, Parlamento Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Charlie Flanagan katılarak konuşma yaptı.
Büyükelçi Olcay, törende, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Anzak askerlerinin annelerine yazdığı mektubu okudu ve hayatını kaybeden askerlerin isimlerinin yer aldığı duvara çelenk bıraktı.
Olcay, bu akşam Yeni Zelanda Derneğinin Aziz Ann Kilisesi'nde düzenleyeceği anma ayinine katılacak, Atatürk'ün annelere mektubunu okuyacak ve çelenk bırakacak.
Anzak, Birinci Dünya Savaşı başlarında Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasıyla oluşmuştu.
Anzaklar, 1915'te Çanakkale'de İngiliz ordusunda Osmanlı ordusuna karşı savaştı. Anzak Günü, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.
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