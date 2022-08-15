İngiltere'de 43 işyerini kapsayan araştırma: Çalışanlar haftada sadece 1,5 günü ofiste geçiriyor

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:20

Getty Images Covid salgını başladığında bir çok işyeri evden çalışma düzenine geçmişti, şimdi bir çoğu karma bir sistem yürütüyor

Becky Morton

BBC Ekonomi Muhabiri

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da toplam 50 bin kişinin çalıştığı 43 işyerini kapsayan bir araştırma, insanların pandemi öncesine kıyasla çok daha az ofise gittiğini ve daha çok evden çalıştığını gösterdi.

Consultancy Advanced Workplace Associates şirketinin araştırmasına göre bu şirketlerde pandemi öncesi haftada ortalama 3,8 gün ofisten çalışılıyordu. Şimdi ise şirket çalışanları haftada sadece 1,5 gün ofise gidiyor. Yine bu şirketlerde cuma günü ofisten çalışanların oranı da yüzde 13.

Haziran ve temmuz aylarında yapılan araştırmada ofislerin ortalama doluluk oranının yüzde 29 olduğu ve en çok hafta ortası kalabalık olduğu görüldü.

Pandemi sırasında, ofis işçilerinin çoğu işveren tarafından evden çalışmaya yöneltilmişti. Şimdi pandemi yasaklarının kalkmasına karşın bir çok işyerinde ofis ve işyeri karması bir çalışma modeli sürdürüldüğü anlaşılıyor.

İncelenen işyerleri bankacılık, enerji, mühendislik, sağlık, sigorta ve teknoloji gibi sektörleri kapsıyor.

Fakat Ulusal İstatistik Kurumu'nun 2022 ilkbaharında yaptığı araştırmaya göre ülkede bütün sektörlere bakıldığında işçilerin çoğu evden çalışmıyor.

Çalışanların yüzde 38'i son 7 günden en az birinde evden çalıştığını bildirdi.

COVİD'İN KALICI MİRASI: EVDEN ÇALIŞMA

Hükümete, bazı bankalara ve demiryolu şirketlerine de danışmanlık yapan araştırma şirketi Advanced Workplace Associates, evden çalışma eğilimleri bakımından Birleşik Krallık'ın diğer ülkelerle genel olarak benzer eğilimler gösterdiğini de tespit etti.

Şirket, 12 diğer ülkede 27 bin kişiyi kapsayan bir çalışma daha yaptı ve benzer sektörlerde haftalık ortalama ofisten çalışma süresinin pandemi öncesindeki 3,8 günden 1,4 güne indiğini gördü.

Ofisten çalışma yüzdesinin Kuzey Amerika ve Latin Amerika ülkelerinde en düşük olduğu görüldü. Sektörel olarak ise incelenen sektörler arasında ofisten çalışma yüzdesi bankacılık alanında en yüksek, teknoloji alanında en düşük çıktı.

İngiltere hükümeti pandemi önlemleri kapsamında evden çalışma çağrısını ilk olarak Mart 2020'de yapmıştı.

Ülkenin farklı bölgelerinde yasal sınırlamalar ve tavsiyeler yer ve zamana göre değişti fakat İngiltere ve İskoçya'da evden çalışma tavsiyesi ocak ayında kaldırıldı. Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerinde uygulama biraz daha uzun sürdüyse de izleyen süreçte yavaş yavaş kaldırıldı.