Araştırma ortaya koydu 'cüzdandan' kredi kartı borcu çıktı
Tüketici Birliği Federasyonu'nun 'Cüzdanımızda ne var?' araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye'de 36 milyon kredi kartının limitinin dönem bitmeden dolduğu tespit edilirken semt pazarlarında dahi kredi kartı kullanımının arttığı tespit edildi.
Tüketici Birliği Federasyonu, her ay farklı bir konuda tüketicinin nabzını tutuyor. Temmuz ayının teması ise kredi kartları.
Federasyon temmuzda ‘Cüzdanımızda Ne Var?’ başlıklı bir araştırma yaptı.
Araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 33’ü kredi kart hesap özetinin tamamını ödeyemiyor. Borcunu öteleyen tüketiciler 20 milyonu bulurken üç aydır bu sayıda artış yaşanıyor.
Araştırmaya katılanların yüzde 66.5’i kredi kartı borcunun tamamını zamanında ödediğini belirtmiş. Yüzde 1.2’si kredi kartı borcunu hiç ödeyemezken yaklaşık yüzde 32’si ise kısmi ya da borcun asgari tutarını ödüyor.
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