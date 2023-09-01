İngiltere'de aile içi şiddete karşı yeni tedbir: Elektronik takip sistemi devreye giriyor

Yayınlanma: 01.09.2023 - 12:51

Güncelleme: 01.09.2023 - 12:52

İngiltere, "aile içi şiddet" suçundan yargılanıp cezaevinden çıkan kişiler için elektronik kelepçe ile takip uygulaması başlatıyor.

Hükümetin, mağdurlara daha iyi koruma sağlayacağını söylediği bu hamleyle, tahliye edilenlere elektronik kelepçe takılacağı kaydedildi.

Doğu ve Batı Midlands'da başlatılan ve önümüzdeki yıl İngiltere ve Galler'de yaygınlaştırılması beklenen pilot uygulama kapsamında, eski eşine ya da çocuklarına tehdit oluşturan herhangi bir suçlunun, mağdurun evine belirli bir mesafeden yaklaşması yasaklanacak ve sokağa çıkma yasağına tabi tutulacak.

Bu uygulamanın, yaklaşık 500 kadar suçluya uygulanacağı belirtildi. Yasağı ihlal eden suçlular, tespit edilerek cezaevine geri gönderilecek.

Birleşik Krallık Adalet Bakanı Alex Chalk, "Aile içi şiddetten kurtulanlar ortaya çıkarak büyük bir güç ve cesaret göstermişlerdir ve onları daha fazla zarar görmekten korumak için her türlü aracın kullanılması doğrudur. Cezaevinden ayrılanların aile içi istismara devam etme riskine karşı etiketlenmesi, mağdurların hayatlarını yeniden inşa etmelerine ve toplumlarında kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olmak için getirdiğimiz bir başka korumadır" dedi.

İngiltere ve Galler Aile İçi Şiddet Komiseri Nicole Jacobs ise, "Hükümetin bugün aile içi istismar failleriyle mücadele etmek üzere yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşılıyorum. Aile içi istismar elektronik etiketleri pilot uygulaması mağdurların korunmasında olumlu bir adımdır" diye konuştu.