İngiltere'de bir okulda öğrenciler arasındaki tüm fiziksel temaslar yasaklandı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 10:38

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 10:38

İngiltere'de Chelmsford'daki Hylands Okulu, öğrenciler arasındaki her türlü fiziksel teması engelleyeceklerini velilere bildiren bir mektup yayınladı.

BBC News tarafından ele geçirilen ve müdür yardımcısı Bayan Catherine McMillan tarafından velilere gönderilen mektupta, okulun "sarılma" ya da "el ele tutuşma" gibi 'agresif fiziksel temaslara' müsamaha göstermeyeceği belirtiliyor.

Mektupta, "Bu, çocuğunuzu güvende tutmak içindir. Çocuğunuz başka birine dokunuyorsa, rızası olsun ya da olmasın, her şey olabilir. Bu bir yaralanmaya, birinin kendini çok rahatsız hissetmesine ya da birine uygunsuz bir şekilde dokunulmasına yol açabilir. Dokunmama politikası, öğrencilerin okulda kesinlikle yasak olan romantik ilişkiler kurmalarını önlemek için getirildi" ifadeleri yer alıyor.

Okul ayrıca, öğrencilerin cep telefonu kullanmalarını da yasakladı. Öğrencilerin okulda telefonla yakalandığı taktirde öğretmenlerin cep telefonunu bir kasaya kilitleyeceği ve öğrencilerin telefonu gün sonunda geri alacağı belirtildi.

"BUNA İNANAMIYORUM"

Essex Live'a konuşan bir veli, 9 Ocak'ta gönderilen mektuba kadar kendilerine yeni politikalardan bahsedilmediğini iddia ederek, "Buna inanamadım. Günümüzde ve bu çağda, uygunsuz dokunuşların (vurma ve yumruklama) elbette ele alınması gerektiğine katılıyorum. Ancak öğrencilere nasıl sağlıklı bir ilişki kuracaklarını öğretmiyorlar. Buradan çıkarılan sonuç, kimseye dokunamazsınız, çocuklar neyin uygun olup olmadığını bilemezler ve akranlarıyla empati kurma becerileri ellerinden alınıyor. Benim bir kızım var ve o ve arkadaşları birbirlerini kucaklayarak selamlıyorlar, ancak şimdi bunu yaparlarsa tecrit edilme ile karşı karşıya kalacaklar" dedi.

Hylands Okulunun müdürü Maggie Callaghan, "Tüm politikalarımız karşılıklı saygı ve kapsayıcılık kültürümüzü desteklemek üzere tasarlanmıştır ve en son politikamız hem velilerden hem de öğrencilerden olumlu geri dönüşler almıştır" diye konuştu.

BİR BAŞKA OKULDA DA FİZİKSEL TEMAS YASAKLANDI

Yeni kurallar, Essex'teki bir başka okulun fiziksel teması yasaklamasıyla birlikte geldi.

Southchurch Lisesi'nden gelen mektupta, müdür yardımcısı Bayan Murray, velilere "öğrencilerin okul içindeyken birbirlerine dokunmalarına izin verilmediğini" söyledi.

Murray ekliyor, "Bu, sakin ve düzenli bir atmosfer yaratılmasına yardımcı olacak ve oyun kavgası veya daha ciddi bir şey hakkında herhangi bir karışıklık olmamasını sağlayacaktır" dedi.