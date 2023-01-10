İngiltere'de bir rahibe, keşişle evlenerek 24 yıllık bekarlığını bozdu

Yayınlanma: 10.01.2023 - 15:02

Güncelleme: 10.01.2023 - 15:02

İngiltere'nin Preston bölgesinde yaşayan Mary Elizabeth adındaki bir rahibe, 19 yaşından beri rahibe olarak yaşadıktan sonra bir kesişle evlenerek 24 yıllık bekarlığını bozdu.

Mary Elizabeth, 2015 yılında Oxford'dan bir Karmelit keşişi olan Robert'in manastırını ziyaret ederek, nasıl tanıştıklarını anlattı.

Robert manastırdaki bir odadan çıktığında, "kollarının birbirine değdiğini" ve "bir sarsıntı" hissettiğini belirten Elizabeth, "Orada birşeyler hissettim ve biraz utandım. 'Tanrım, o da mı böyle hissetti' diye düşündüm. Kapıdan çıkmasına izin verdiğimde de oldukça garipti" dedi.

"ŞOK İÇİNDE KALDIM"



Robert'ın da aynı duyguları hissettiğini söyleyen Elizabeth, bir hafta sonra Robert'ın kendisine bir not yazarak tarikattan ayrılmasını ve kendisiyle evlenmesini istediğini dile getirdi.

Elizabeth, "biraz şok içinde" hissettiğini belirterek, "Duvak takıyordum, o yüzden saç rengimi bile görmedi. Benim hakkımda hiçbir şey bilmiyordu, yetiştirilme tarzım hakkında hiçbir şey. Dünyevi adımı bile bilmiyordu. Cesaretini topladı, pantolonunu ve diş fırçasını bir çantaya koyarak dışarı çıktı ve bir daha arkasına bakmadı" diye konuştu.

Çiftin mutlu bir evlilik sürdürdüğü ve Kuzey Yorkshire'daki Hutton Rudby köyünde ikamet ettikleri öğrenildi.

Şu anda Robert'ın yerel bir kilisede papaz yardımcısı olarak görev yaptığı, Elizabeth'in ise bir hastanede papaz olarak çalıştığı bildirildi.