İngiltere'de polisler, 14 milyon sterlin değerinde yüzlerce araç ve parça ele geçirdi

Yayınlanma: 10.01.2023 - 13:30

Güncelleme: 10.01.2023 - 13:30

İngiltere'de polisler, yurtdışına gönderilmek üzere 14 milyon sterlinden fazla "parçalanmış ve ikiye ayrılmış" lüks araç ele geçirdi.

Aralarında Range Rover gibi lüks araçlarında bulunduğu 600'den fazla araç, tampon, direksiyon ve far gibi parçalar nakliye konteynırlarına sıkıştırılarak ikiye bölünmüş halde bulundu.

İngiliz polisi, araçların "çoğunun sipariş üzerine çalındığını" ve "yurtdışında şişirilmiş fiyatlarla satılacağını" söyledi.

Polis memuru Paul Gerrish, gerçekleştirilen operasyna ilişkin, "İşler giderek kızışıyor. Bu kazançlı bir pazar. Araçların ön kısımlarının Dubai'ye ihraç edildiği birkaç konteyner yakalaması yaptık" dedi.

2021'DE DE 626 ÇALINTI ARAÇ VE PARÇA ELE GEÇİRİLDİ

Polisler, 2021'de de 14 milyon sterlin değerinde 626 araç ve parça ele geçirdi. Ocak 2021'de hırsızların elinden kurtarılan en değerli araç 350 bin sterlin değerindeki Rolls-Royce Dawn oldu.

Bu aracın, çalınan diğer sekiz Range Rover'ın parçalarıyla birlikte Dubai'ye giden bir konteynere sıkıştırıldığı öğrenilmişti.