İngiltere'de bir temizlik görevlisine suçlama: Öldürüp, cesedini çöp kutusuna attı
İngiltere'de 54 yaşındaki temizlik görevlisi, 24 yaşındaki kayıp Maureen Gitau'yu öldürüp cesedini “toplanması için çöp kutusuna atmakla“ suçlanıyor.
İngiltere'de bir temizlik görevlisi, kayıp bir kadını öldürdükten sonra cesedini bir çöp kutusuna atmakla suçlanarak mahkemeye çıkarıldı.
24 yaşındaki Maureen Gitau, en son 5 Aralık'ta Londra'nın güneydoğusundaki Deptford'daki evinden çıkarken görülmüştü.
54 yaşındaki temizlik görevlisi Mark Moodie bugün Old Bailey'de cinayet suçlamasıyla video bağlantısı aracılığıyla hakim karşısına çıktı.
Mahkemeye 5 Aralık'ta Gitau'nun, Moodie ile birlikte bir mülke girdiği ancak canlı çıkmadığı söylendi.
Gitau'nun, binada öldürüldüğü ve cesedinin 8 Aralık'ta toplanan bir çöp kutusuna atıldığı iddia ediliyor.
Polis, Gitau'nun, "muhtemelen öldürüldüğünü" söyledikten sonra Moodie'yi cinayetle suçladı. Soruşturmalar devam ederken ceset henüz bulunamadı.
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