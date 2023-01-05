İngiltere'de bir temizlik görevlisine suçlama: Öldürüp, cesedini çöp kutusuna attı

05 Ocak 2023 Perşembe, 16:28

İngiltere'de bir temizlik görevlisi, kayıp bir kadını öldürdükten sonra cesedini bir çöp kutusuna atmakla suçlanarak mahkemeye çıkarıldı.

24 yaşındaki Maureen Gitau, en son 5 Aralık'ta Londra'nın güneydoğusundaki Deptford'daki evinden çıkarken görülmüştü.

54 yaşındaki temizlik görevlisi Mark Moodie bugün Old Bailey'de cinayet suçlamasıyla video bağlantısı aracılığıyla hakim karşısına çıktı.

Mahkemeye 5 Aralık'ta Gitau'nun, Moodie ile birlikte bir mülke girdiği ancak canlı çıkmadığı söylendi.

Gitau'nun, binada öldürüldüğü ve cesedinin 8 Aralık'ta toplanan bir çöp kutusuna atıldığı iddia ediliyor.

Polis, Gitau'nun, "muhtemelen öldürüldüğünü" söyledikten sonra Moodie'yi cinayetle suçladı. Soruşturmalar devam ederken ceset henüz bulunamadı.