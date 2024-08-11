İngiltere'de bir yardım kuruluşu Türkiye'deki sokak köpekleri için 'kurtarma projesi' yürütüyor

Yayınlanma: 11.08.2024 - 18:36

Güncelleme: 11.08.2024 - 18:37

Türkiye'deki çeşitli barınaklarla işbirliği yapan Happy Paws Puppy Rescue adlı kuruluş, köpekleri daha sonra sahiplendirmeyi hedefliyor.

Kuruluş, 2 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemenin sokak köpekleri üzerindeki olası etkilerinden endişeleniyor.

İnternet sayfasında kampanyayla ilgili açıklama yapan Happy Paws, "Türkiye'deki barınaklarda yüzlerce Golden Retriever var. Mümkün olduğunca çok sayıda Golden Retriever'ı kurtarıyoruz ve yıllar içinde yüzlerce köpeği kurtardık ve sahiplendirdik. Ancak bu durum ölçüsüz bir hal aldı ve köpekleri güvende tutmak için barınakların talepleriyle karşı karşıyayız. Şu anda durumu değerlendiriyoruz ve kaç köpek alabileceğimize bakıyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Açıklamada, "Bu Happy Paws'un şimdiye kadarki en büyük kurtarma projesi olabilir ve bu görevde bize yardımcı olmanız için desteğinize ihtiyacımız var" deniliyor.

Happy Paws Puppy Rescue 10 yılda yaklaşık 1.600 sokak köpeğini yeniden sahiplendirdi.

Her yıl yaklaşık 300 köpek kurtardığını belirten Happy Paws, çok sayıda köpeğin halihazırda Türkiye'deki barınaklardan kurtarıldığını söylüyor.

Happy Paws temsilcisi Lisa Smart, "Bu güven dolu, tatlı ruhların toplanıp uzaklaştırılacağını düşünmek çok şaşırtıcı" diyor.

Smart, hayvanların kısırlaştırılmasının daha iyi bir yaklaşım olacağını belirterek, "Hızlı bir çözüm değil ama doğru yol bu" diyor.

Lisa Smart mevcut çözümün "gereksiz ve acımasız" olduğunu ekliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanları düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini belirtti.

Happy Paws'un Türkiye'deki kurtarma merkezi, şu anda orada bulunan 55 köpeğe ek olarak hepsi Golden Retriever cinsi olan 21 köpeği barındırmak için fazladan yer bulmaya çalışıyor.

Smart, bu kadar çok hayvanın bakımı ve yeniden sahiplendirme masrafları konusunda endişeli.

Kuruluş Eylül ayında 13 köpeği East Sussex bölgesine götürmeyi ve onları burada sahiplendirmeyi planlıyor.