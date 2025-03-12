İngiltere'de çöp krizi: Grev başladı, sokakları fareler sardı

Yayınlanma: 12.03.2025 - 13:10

Güncelleme: 12.03.2025 - 13:10

Birmingham'da çöp toplayıcılarının süresiz grevi nedeniyle kent sokakları çöp yığınlarıyla doldu.

Grevin yaz aylarına kadar devam edebileceği belirtilirken, çöp yığınlarının fareler ve haşereler için adeta bir yuva haline geldiği bildirildi.

Ocak ayından bu yana aralıklarla devam eden çöp toplayıcılarının grevi, 11 Mart itibarıyla süresiz hale geldi. Yaklaşık 400 belediye çöp işçisinin katıldığı grev nedeniyle, kent genelinde çöpler toplanamıyor.

Birmingham sokaklarında haşereler tarafından parçalanan çöp torbaları ve kötü kokular nedeniyle halk büyük endişe yaşıyor.

Şehir merkezinde yaşayan Michael Hunt, çöp yığınlarının büyümesi nedeniyle çöp kutularını dışarı çıkarmak istemediğini belirterek, “Özel bir müteahhitin bugün çöpleri toplayacağı söylendi. Eğer böyle devam ederse, koku daha da dayanılmaz olacak” dedi.

MAAŞ KESİNTİLERİ GREVE YOL AÇTI

Grev, Birmingham Belediye Meclisi’nin bazı personel pozisyonlarını düşürme ve maaşları azaltma planına karşı başlatıldı.

Birleşik Krallık ve İrlanda’daki işçi haklarını savunan Unite the Union sendikasının baş sorumlusu Onay Kasab, yapılan kesintilerin bazı çalışanların yıllık maaşında 8 bin sterline kadar kayba neden olacağını belirtti.

Kasab, “Son çare olarak greve gittik. Üyelerimizin maaşları 31 bin sterlinden 23 bin sterline düşecek. Bu yüzden birçok işçi kira ödeyemeyecek ve evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak” dedi.

BELEDİYE: ADİL BİR TEKLİF SUNULDU

Birmingham Belediye Meclisi ise yaptığı açıklamada, çalışanlara adil bir maaş teklifi sunduklarını ve grevin kent sakinleri için büyük bir aksaklığa yol açtığını belirtti.

Belediye yetkilileri, maaş kesintisine maruz kalacak çalışanlara LGV sürücü eğitimi ve eşdeğer başka görevler gibi alternatifler sunduklarını ifade etti.

Belediye açıklamasında, “Birmingham halkı daha iyi bir atık toplama hizmeti hak ediyor. Yeniden yapılanma bu dönüşümün bir parçası” ifadelerine yer verilirken, sendikayı müzakere masasına dönmeye davet etti.

GREV NE KADAR DEVAM EDECEK?

Grev süresiz olarak başlarken, yaz aylarına kadar devam edebileceği belirtiliyor.

Şehirdeki çöp krizi her geçen gün büyürken, çöp yığınlarının halk sağlığına zarar vermesinden endişe ediliyor.

Belediye ve sendika arasında bir anlaşma sağlanmadıkça, Birmingham sokaklarında çöp dağlarının daha da büyümesi bekleniyor.