İngiltere'de gündem Mourinho'nun sözleri: Ünlü gazeteci yayına Fenerbahçe tişörtü ile çıktı
İngiliz gazeteci Gary Cotterill, Sky Sports canlı yayınına Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu "We are clean" tişörtü ile çıktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bu sezon söylediği, "We are clean" (Biz temiziz) sözleri gündem yaratmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde Mourinho'nun bu sözlerinin yer aldığı bir tişört satışa sunmuştu.
Mourinho'nun bu sözü ve tişörtü İngiltere'de de gündem yarattı. İngiliz gazeteci Gary Cotterill, Sky Sports'ta canlı yayına Fenerbahçe'nin mağazası olan Fenerium tarafından üretilen We are Clean sözleri ile çıktı. Cotterill, Mourinho ile karşılaşmalarını ve Süper Lig'e dair düşüncelerini paylaştı.
Cotterill, "Jose Mourinho ile uçaktan indikten sonra ring otobüsünde karşılaştık ve bana bu tişörtü hediye etti. Fenerbahçe dükkanından çıkmış gibiyim. 'Biz temiziz' Bu adeta Jose hakkındaki iddialara bir yanıt gibi ve Fenerbahçe taraftarlarının görüşünü anlatan bir cümle. Türk futbol hiyerarşisinde bir taraflılık var. Galatasaray'dan yana ve Fenerbahçe'ye karşı. Bu yüzden böyle bir tişört var" diye konuştu.
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