İngiltere’de demiryolu işçileri greve gitti
İngiltere’de ücret artışı talebiyle demiryolu işçileri greve giderken, tren seferlerinde aksama yaşandı.
İngiltere’de yaklaşık 5 bin demiryolu işçisi greve gitti. İngiltere'deki Güneydoğu ve Batı Mindlas tren hatları dahil olmak üzere birçok tren hattında grev nedeniyle aksamalar yaşandı.
Demiryolu işçilerini temsil eden İngiliz sendikası ASLEF’in Genel Sekreteri Mick Whelan yaptığı açıklamada, “Tek isteğimiz, ücretlere ülkedeki enflasyon ve yaşam maliyetindeki artışa paralel bir zam yapılması. Yükselen enflasyon bu ülkedeki çalışanların suçu değil, bu hükümetin suçu” dedi.
Ülkede ağustos ayında da demiryolu işçilerin tekrar greve gideceği öğrenildi.
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