İngiltere'de demokratik sistem çalışıyor, sıra aşamalı seçimde

08 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Salı akşamı Rishi Sunak (Önceki Hazine Şansölyesi) ve Sajid Javid’in (önceki sağlık bakanı) çok ses getiren istifaları süreci tetikledi. Dün öğleden sonra ulusal televizyonda istifasını, “Meclisteki Muhafazakâr Parti’nin, yeni bir lideri olması yönündeki iradesi açıkça görülüyor” sözleriyle açıkladı.

Johnson aslında ekim ayında yapılacak Muhafazakâr Parti Kongresi’ni bekliyordu. Ancak Partinin bazı kıdemli üyeleri Johnson’a hemen istifa etmesi için baskı yaptılar.

Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek: Hükümetin kurulması için yapılacak seçimler iki aşamalı olacak. İlki kısa listeli adım ki burada Muhafazakâr Parti milletvekilleri kendi isimlerini öne sürecekler. Ardından birkaç adımlı oylama yapılacak. İlk iki turda yeterli oyları alamayan milletvekilleri elenecek. Arkasından sonraki oylamalarda sonuncu gelen aday da elenecek. Bu işlem sadece iki aday kalana kadar tekrarlanacak. Sürecin ikinci aşamasında, parti üyeliği son iki aday için oylanacak ve kazanan yeni parti lideri olacak. Johnson bu süreç tamamlanana kadar başbakanlık görevini sürdürecek.

BEKLENEN ADAYLAR

Yukarıda adı geçen Mr. Sunak, Boris Johnson’un yerine gelmesi beklenen adaydı. Ancak son aylardaki hayat pahalılığı yıldızını biraz söndürdü. Şansölye, artan enerji faturalarına tepki vermekte yavaş davrandığı ve yoksul hanelere yeterince yardımcı olamadığı için ve ayrıca karısının vergiyle ilgili konuları ile çok eleştirildi.

Eski Sağlık Bakanı Mr. Javid ise 1960’da Pakistan’dan İngiltere’ye göç eden bir otobüs şoförünün oğluydu. Bakan olmadan önce konut, iş ve kültür alanlarında bakanlık ve pandeminin tam otasında da Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Theresa May’in yerine geçecek kişinin seeçileceği seçimlerde son dörde kalmasına rağmen elendi ve sonra Johnson’u destekledi.

Diğer bir önemli aday 2019 Kadın ve Eşitlik Bakanı ve 2021’den beri Dışişleri Bakanı olan Liz Truss’dır. Ayrıca Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesi başkanı Jeremy Hunt, şansölye ve yeni Hazine Bakanı olan ve Saddam’dan kaçarak İngiltere’ye yerleşen Iraklı Kürt Nadhim Zahawi, 2017’den beri Dış İşler Komitesi üyesi görevini yürüten Tom Tugendhat, çok sayıda üst düzey görevde bulunan ve şimdi Ticaret Bakanı olan Penny Mordaunt ve ilk defa annelik izni alan ve eylül ayında yeniden bakanlıktaki görevine atanan Başsavcı Suella Braverman’dır.