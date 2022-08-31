İngiltere'de gazeteciler de greve gitti
İngiltere'de "Reach plc" adlı medya grubuna bağlı yayınlarda çalışan gazeteciler, maaş artışındaki anlaşmazlık nedeniyle iş bıraktı.
Ülkede artan enflasyon karşısında çalışanların gelirlerinin erimesi ve enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde işçi sendikalarının düzenlendiği grev dalgasına gazeteciler de katıldı.
İngiltere ve İrlanda'da, bünyesinde hem basılı hem de çevrim içi 130'dan fazla dergi ve gazeteyi bulunduran "Reach plc" adlı medya grubunda çalışan 1000'den fazla gazeteci greve gitti.
İş bırakma kararı, gazetecilerin bağlı bulunduğu Ulusal Gazeteciler Sendikası'nın (NUJ) yüzde 3 veya 750 sterlin maaş zammı teklifini reddetmesinin ardından geldi.
Çalışanlar, bünyesinde "Daily Star", "Daily Mirror" ve "Daily Express" gibi çok sayıda gazete ve dergiyi bulunduran medya grubundan adil ücret artışı talebinde bulunuyor.
Sendika ile şirket arasında daha önce grevin ertelenmesine yönelik görüşmeler yapılmış, ancak uzlaşı sağlanamamıştı.
İNGİLTERE'DE ÇOK SAYIDA SENDİKA GREV KARARI ALDI
Ülkede yıllık enflasyon temmuzda yüzde 10,1'le son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Artan enflasyon karşısında çalışanların gelirlerinin erimesi ve enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde işçi sendikaları toplu grev kararları aldı.
Maaş zammı konusundaki anlaşmazlığın yanı sıra işçiler, çalışma koşullarının ve emeklilik haklarının da iyileştirilmesi talebinde bulunuyor.
İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.
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